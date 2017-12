El Williams de 'Estoy vivo' Jon, uno de los personajes de 'Estoy vivo', luce la camiseta del Athletic en la serie. El Piscolabis Una camiseta del Athletic se cuela en la serie del momento JON URIARTE Sábado, 23 diciembre 2017, 01:10

No se llama Iñaki. Sino Jon. Sin hache y en euskera. Nada raro, si no fuera porque es un personaje de ficción de 'Estoy vivo', una serie cuya trama se desarrolla en Vallecas, Madrid. Ha arrasado desde el primer día de su estreno y acaban de confirmar que habrá segunda temporada. El caso es que en el último capítulo de la primera, cuando se junta una parte importante del reparto para ver un partido de fútbol de la selección Española, algunos lucen camisetas de sus clubes del alma. La mayoría del Rayo Vallecano, uno del Celta…y Jon, del Athletic. Tiene su explicación. Pero antes de conocerla, sigamos con la escena.

En un momento dado Sebas, policía retirado y hostelero en la actualidad, al verle vestido de esa guisa le pregunta si es del Athletic y, después, si es vasco. Jon le responde que no a lo segundo, pero que es del equipo de San Mamés. Si ven la serie sabrán que estamos hablando de un adolescente negro, guapo y de buena planta que roba corazones a su paso. Entre ellos, el de Bea. Personaje clave en la trama. De ahí que haya causado tanto revuelo y sorpresa el asunto de su camiseta. Pero como decimos, tiene razón de ser: Adriana. 'Adri' Rivas Gerrikagoitia. Guionista y de Indautxu de toda la vida. Ella es la responsable de que aparezca representado nuestro equipo en esta popular serie. Así que hemos hablado con ella.

«Siendo de Bilbao siempre que puedo meto en el guion algún guiño a nuestra tierra», confiesa con la sinceridad y el orgullo de quien se fue para un rato y lleva media vida fuera. De hecho pone otro ejemplo: «En 'Los Serrano', durante la despedida de soltero de Fran Perea, se lían y acaban, con tutú, delante del Guggenheim». Fue otro empeño de Adri. «Normal que nos digan a los de Bilbao qué pesados somos con lo nuestro», reconoce. Pero ella tiene excusa: carga mucha añoranza. «Tras acabar la carrera decidí quedarme en Madrid para trabajar tres meses y llevo 14 años», comenta, mientras pasea por su Botxo. Siempre que puede regresa. Incluso compró con su pareja un piso para tener la excusa perfecta y volver con más frecuencia. No hace falta decir que es del Athletic. Y, de alguna manera, también lo es su pareja. Nacido en Zaragoza, criado en muchos lugares y amante del fútbol no tiene un equipo concreto de referencia. Pero algo verá en el equipo de Adri que le tira de manera especial. Y eso que, aquí viene lo bueno, se llama Jorge Valdano: «Es también guionista y, como imaginas, hijo del futbolista y entrenador del mismo nombre». Sorpresas te da la vida. Si logra contagiar sus colores a Jorge, cómo no va a colar, como sea, la camiseta del Athletic en una serie.

«Es un club que cae mejor que otros y por eso aparece en algunas series y películas. En este caso necesitábamos rebajar el dramatismo del último capítulo con algo. Y se nos ocurrió lo de incluir una cena para ver juntos el partido de fútbol», rememora Adri, que no puede ocultar lo intenso que es trabajar en una serie así. Y eso que llegó en el quinto capítulo. «No estuve en la creación, porque me encontraba inmersa en la serie 'El accidente'», nos cuenta y aprovechamos para preguntar por otros trabajos. «Lo primero que hice fue en 'Ellos y ellas'. Después su heredera 'Los Serrano' y, posteriormente, 'Águila Roja'. Te diré que siempre he intentado colar algo de Bilbao, de Euskadi…» Ríe al proclamar un secreto que sus compañeros conocen bien. De hecho nos descubre que en su gremio hay mucho vasco. Entre ellos un donostiarra de nombre Jon que fue compañero en su día. «De alguna manera que el personaje de 'Estoy vivo' se llame así tiene que ver con él y con mi hijo, que también se llama Jon». Ya ven que nada es casual.

Por si fuera poco, Jesús Castejón, actor que interpreta a Sebas y que comparte esa escena con Iván Mendes, es decir Jon, vive en Bilbao desde hace años. Así que conoce bien nuestra pasión futbolera. A lo que hay que añadir la presencia de actores como el abuelo Zorion Eguileor, de Mundaka, o la forense Goizalde Núñez, también de Bilbao. Apoyo más que suficiente para que la camiseta del Athletic no se sintiera extraña en aquel plató. Y tampoco es fortuito que sea precisamente Jon quien la lleve.

«Es alto y se parece un poco aIñaki Williams así que se me ocurrió que era el perfecto para lucirla», explica Adri. De esta forma un curioso momento televisivo se convertía en el tema perfecto para las tertulias athleticzales. Y para las de más allá. El asunto ha trascendido. Hasta en Globomedia están sorprendidos con el efecto. De momento no sabemos por qué Jon tiene un nombre en euskera y las razones de su evidente amor por el Athletic. Habrá que esperar a la próxima temporada. Quizá lo descubramos entonces. O no. Lo único que tenemos claro es que el equipo que conoció Adri, de la mano de su aita camino de la Catedral, está y estará…muy vivo.