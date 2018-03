Los verdes pierden, a pesar de haber ganado Los verdes pierden un juego que tenían ganado. Irati fue expulsada de 'El Conquistador del Caribe' tras batirse en duelo con Odei y ser escogida por su capitán tras una prueba de inmunidad conflictiva JOSEBA FIESTRAS Martes, 20 marzo 2018, 01:58

Perder a uno de los suyos no ha sentado nada bien al equipo verde. Aún así, siguen siendo más que el resto y la derrota ha sido una inyección de adrenalina para los Wüi, que afrontan la competición con más ímpetu que nunca. Pero con las ganas no basta y sus contrincantes, pese a su inferioridad numérica, vienen con el cuchillo entre los dientes. Lo bueno es que el cabreo de Isma, uno de los líderes del equipo rojo, no es con los Eneko sino con Telmo, a quien no duda en pedirle explicaciones sobre el estado en que hallaron el campamento. «Lo hemos encontrado derruído», se lamentaba Gorrotxa, el otro capitán colorado. Y ante el temor de que los grupos estén empezando a jugar a destruir los refugios -«a lo mejor quieren que os desgastéis más todavía», sugirió Julian Iantzi que no da puntada sin hilo- el responsable de los Puyuii recomendó que se mantengan decentes por el bien de todos. «A ver, mejora no hicimos porque nosotros tenemos otro sistema para dormir», explicó el cabecilla azul, «pero tampoco lo destrozamos adrede, eh». Muy convencidos no se quedaron los encarnados con la argumentación.

Ya en la prueba de inmunidad, los capitanes de los tres equipos tuvieron un protagonismo especial. Telmo, Eneko, Isma y Gorrotxa tenían la responsabilidad de escoger el rumbo correcto de sus pupilos en la búsqueda de unos cayucos. Una vez hallada la embarcación, tenían que completar un complejo circuito de guaduas para recoger los banderines correspondientes. Manejar con habilidad la barca era importante, pero no saltarse ninguna puerta a lo largo del recorrido lo era aún más. Y si no que se lo digan a los ‘serpientes’, que llegaron los primeros y se encontraron con una pregunta incómoda: «¿Estáis seguros de que lo habéis hecho todo bien?», cuestionó el presentador. Y la incertidumbre duró hasta que los azules acabaron el juego tras superar un naufragio. Los rojos también se hundieron, pero estos optaron por tirar la toalla, hecho por el que Iantzi les recriminó duramente. El caso es que los de Eneko se habían saltado una de las puertas y eso les penalizó, siendo el triunfo para los Samulu. «Aquí el mínimo error se paga», sentenció Julian.

Van Horenbeke calmó los ánimos de sus pupilos, bastante enfadados por la decisión de la organización. «No penséis que nos están haciendo la cama, no echemos la culpa a nadie y menos al programa», apaciguaba el remero, que eligió a Irati para competir en el torneo eliminatorio. Como los azules le dieron la inmunidad a Seleta -que se siente «inútil», según sus propias palabras- los capitanes optaron por Odei y el grupo nominó a Unai. Y una vez al pie del cañon, la joven Wüi escogió batirse con el primero. La pareja tuvo que enfrentarse al duelo de lianas, un desafío que no se pudo completar el año pasado. Se trataba de pasar de cuerda en cuerda en plan Tarzán, con la dificultad añadida de que en la última había que coger una antorcha y balancearse hasta llegar a encender un pebetero. Irati dio «una exhibición de coraje», como bien apuntó Iantzi, pero no pudo con Odei que se alzó con la victoria. Ya son dos los verdes expulsados de forma consecutiva. «Esperar tanto para cumplir un sueño y acabar así…», se lamentaba entre lágrimas la de Hendaia mientras abandonaba el concurso.