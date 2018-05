Eurovision 2018 en directo: un espontáneo se ha colado

A partir de ahora, vamos a comentar en directo todo lo que ocurra en el Altice Arena de Lisboa, en la gala final de Eurovisión 2018. El espectáculo se celebra hoy (a partir de las 21:00 horas) en la capital lusa gracias a Salvador Sobral, vencedor el año pasado con el tema 'Amar pelos dois'. Una vez celebradas las dos semifinales, Ucrania será la encargada de abrir el encuentro, seguida de España, representada por 'Tú canción', interpretada por Amaia y Alfred. Los favoritos para ganar el festival, Chipre e Israel, actuarán en los últimos puestos. Italia será la encargada de cerrar la fiesta.

La Final de Eurovision 2018 en directo

22:05 horas

Solo ante el peligro, y de negro ante un escenario negro, tan solo ilustrado por animaciones virtuales llega Michael Schulte, representante de Alemania que canta 'You let me walk alone' un emotivo tema dedicado a su padre fallecido. Una canción realmente chula.

22:03 horas

Muy espiritual el tema 'Nova Deca', de Sanja Ilic y Balkanika. Los serbios han apostado por una estética casi monacal, como de monje budista de comic. Ah, y mucho tambor.

21:59 horas

El momentazo friki de la noche lo ha protagonizado un espontáneo que se ha colado y ha llegado incluso a arrebatar el micrófono a la cantante SuRie, del Reino Unido, y ha dicho algo que, de momento, no ha trascendido.

21:56 horas

SuRie canta 'Storm' por el Reino Unido. La solista aparece en un futurista pasillo de luces y el humo invade el escenario. Una 'tormenta' que se queda en sirimiri. Un espontáneo se cuela en escena y quita el micrófono a la cantante, que se recupera del susto y continúa la actuación con notable profesionalidad. Acaba muy emocionada.

21:48 horas

Portugal sigue apostando por las baladas. En esta ocasión es Claudia Pascoal la elegida para tratar de imponerse en el concurso. Un tema lento y una escenografía austera compuesta tan solo por unos focos apagados detrás de la artista, que también viene de un talent, como Amaia y Alfred. Ha acabado muy emocionada.

21:45 horas

Muy carismático y profesional Alexander Rybak, que ya tiene tablas en esto porque gano Eurovision en 2005. Ha cantado 'That's how to write a song' y lo ha hecho con una puesta en escena muy divertida, tocando una guitarra y un piano virtual. Y ha acabado demostrando que es un virtuoso del violín real.

21:42 horas

EI impresionante vestido de luces de la representante de Estonia.

La representante de Estonia, Elina Nechayeva, ha seducido al público con una voz operística y un vestido de ocho kilos y 65.000 euros. En su colosal falda se proyectaba parte de la escenografía. Ha cantado 'La Forza'.

21:40 horas

Turno de Austria. Cesár Sampson domina el escenario con el tema 'Nobody but you'. Estética y andares raperos del artista, que rompe la barrera y se acerca a la audiencia muy simpático.

21:35 horas

En cuarta posición actúa Ieva Zasimauskaite, representando a Lituania. Una balada nostálgica titulada 'When we were old'. La escenografía se completa con una pareja de bailarines ancianos virtuales. Y la sorpresa la da el marido de la cantante, a quien ella ha dedicado la canción, que aparece en escena al final para abrazar a la artista.

21:31 horas

La cantante Lea Sirk representa a Eslovenia con un tema 'robotico' con el que han implicado al público haciendo participativa su actuación. La canción se titula 'Hvala, me!'.

21:29 horas

El público se ha encargado de poner los efectos especiales en la actuación de España encendiendo sus móviles. Amaia y Alfred han estado aparentemente tranquilos. Ella le ha dado las gracias a él al acabar el tema. Alfred vestía un elegante traje color vino, mientras su novia ha apostado por un vestido de encaje negro bastante escotado de la diseñadora Teresa Helbig.

21:26 horas

Amaia Romero durante su actuación en la final de Eurovision 2018

Amaia y Alfred cautivan a la audiencia con su naturalidad. Sonrientes, naturales, cómplices... Sin artificios sobre el escenario, aquí manda 'Tu cancion'. Eso sí, sin beso final. Han transmitido esa química que les ha llevado hasta Portugal.

21:22 horas

El representante de Ucrania, Melovin, interpreta 'Under The ladder'. Una escenografía vampirica acompaña al artista, que acaba con fuegos artificiales. Y llega España.

21:18 horas

Silvia Alberto, Catarina Furtado, Filomena Cautela y Daniela Ruah, esta última actriz en 'NCIS Los Angeles', son las conductoras de la gala. Y ya han presentado a Ucrania.

21:10 horas

La gala comienza con la actuación estelar de las embajadoras internacionales del fado portugués. Ana Moura y Mariza emocionan al público con una puesta en escena espectacular. Luego unos Dj's ponen banda sonora al tradicional desfile de banderas. Amaia y Alfred ya han salido a escena.

21:07 horas

Toni Aguilar y Julia Varela retransmiten este año la gala de Eurovision y han tenido el bonito gesto de dedicar su trabajo «a quienes nos precedieron en esta cabina», citando a José Luis Uribarri y, con más énfasis, al recientemente desaparecido José Maria Iñigo.

21:00 horas

Ya no queda nada. Eurovision 2018 arranca en nada. Aitana, compañera de Amaia y Alfred en 'OT', acaba de apostar en TVE que los representantes de España van a quedar entre los tres primeros. El ambiente en el Altice Arena es increíble, y hay muchos fans españoles que han acudido a animar a Amaia y Alfred.

20:50 horas

A pocos minutos del inicio de la gala, en las redes sociales los españoles se lo toman con humor y ya hay apuestas a ver si este año hay o no 'gallo' . Alfred y Amaia ya están 'en capilla' porque su actuación está al caer. Los de 'Operación Triunfo' cuentan con el apoyo de todos los profesores de su academia televisiva. Muchos de ellos se han desplazado a Lisboa para dárselo en directo.

20:45 horas

El público tendrá 2 formas de votar en Eurovision 2018.

20:30 horas

Todo preparado ya en el Altice Arena. Y Amaia y Alfred cuentan con el apoyo de los suyos, que ya han llegado al auditorio. Anne Igartiburu ha publicado esta foto en Instagram con Roberto Leal, Los Javis...