Unai, expusado de 'El Conquistador' por no 'enrrollarse'. El bilbaíno del equipo Puyuii no superó el duelo contra Krasi, mientras los verdes recuperaban la confianza en sí mismos ganando el juego de inmunidad

El calendario hace mella en el ambiente en 'El Conquistador', sobre todo entre los verdes. Sus comienzos fueron miel sobre hojuelas, pero el paso del tiempo y las últimas derrotas han generado un ambiente de desconfianza que les pasa factura. Un mensaje en el correo de ambos equipos hace que salten las alarmas. La misiva pide a los capitanes que abandonen los campamentos y todos se plantean si eso significa que ya ha llegado la unificación. Por si acaso, tanto Eneko como Isma y Gorrotxa se despiden efusivamente de los suyos. El líder esmeralda quiere cerrar cuentas pendientes avisando a Gotzon de que ya hablarán fuera de lo suyo, mientras Gorrotxa se ahoga en un mar de lágrimas, muy emocionado ante su posible despedida. Llanto estéril porque la llamada no era lo que creían y sus jefes segirán al pie del cañón, de momento. La semana que viene será el último juego de la fase por equipos.

El juego de inmunidad apelaba esta vez al equilibrio. La prueba arrancaba en una plataforma a cinco metros sobre el agua de la que todos debían saltar. Luego tocaba nadar hasta unos cayucos presididos por un bauprés. Una vez en la barca, los elegidos tenían que mantenerse de pie sobre el mástil horizontal mientras sus compañeros remaban hasta encender tres pebeteros, para luego regresar de nuevo manteniendo el difícil equilibrio. Durante el reto se produjeron numerosos momentos de tensión, no solo entre ambos conjuntos, también entre Eneko y Julian Iantzi. En un instante de estrés, el líder Wüi mando callar al presentador, que reaccionó gritándole muy enfadado: «A mi no me lleves la contraria y no me mandes callar, ¿te vale?». Calmados los nervios, ambos limaron asperezas sin problema.

Fueron los 'serpientes' quienes se llevaron el gato al agua, gracias al buen equilibrio de Gotzon, Maëva y, sobre todo, de Zuriñe. Rompiendo su mala racha, los verdes no solo conquistaron el equipo rico, también hicieron girar la temida ruleta y se llevaron unas raciones de arepa con chorizo. Pero el 'bocata' supo a poco a Gotzon, que protesto primero por tener que jugarse la recompensa y, una vez lograda, le pareció que no era bastante. «¡Menudo robo!», exclamó el donostiarra de teñido tupé, mientras sus colegas se zampaban sin rechistar los alimentos.

Los Wüi otorgaron la inmunidad a Delfo, que antes de saberse intocable se había postulado como duelista, aunque con la boca pequeña, a tenor de la sonrisa de satisfación que no pudo evitar al conocer el regalo que le hacían sus contrarios. Los capitanes escogieron a Krasi y los compañeros nominaron a Unai, que parece que no ha sabido conectar con el resto del grupo. «Como quiera yo convivir en esta aventura es cosa mía», se justificaba el bilbaíno, que eligió a Odei e Isma como ayudantes. El búlgaro optó por su 'hermano' Delfo y por Seleta como acompañantes.

La prueba final consistía en escoger una llave, nadar hasta una boya, encontrar un baúl debajo del agua y probar a abrir el candado. Una vez abierto, debían sacar una pesada maroma y trasladarla hasta la orilla, donde debían enrrollarla en un palo. Parecía sencillo, pero nadar contra corriente y soportar el peso de la gruesa cuerda fue muy duro. Ambos pelearon hasta el final, siendo Krasi el vencedor y Unai el perdedor. El analista de datos asumió su derrota con gallardía y se despidió de los suyos sin demasiada tristeza. Le dolió más tener que marcharse que separarse del equipo.