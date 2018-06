Es uno de los grandes títulos de la temporada por su carácter excepcional y, aunque no se ha hablado de él tanto como de otros, seguramente irá ganando según pase el tiempo. Es como los vinos, que mejora con los años porque no es presa de un 'hype' o de una moda. Resulta insólito porque no es habitual que las cadenas se dediquen a producir títulos de aventuras, y mucho menos que estos estén tan bien aderezados con elementos de misterio y terror. Se llama 'The Terror', y, aunque el nombre parece demasiado evidente, en realidad se debe al modo en que fue bautizado uno de los barcos con los que John Franklin inició un viaje en 1845 con la pretensión de explorar el Ártico. Hay que tener valor para subirse a bordo de una embarcación con semejante denominación.

La trama, producida por AMC, se basa en la novela de Dan Simmons, que a su vez tomó como referencia un hecho real del que se han ido conociendo detalles hasta hace relativamente poco. Los dos buques que formaron parte de esta travesía fueron hallados recientemente, en 2014 y 2016, y sirvieron para conocer mejor lo que ocurrió en ellos.

'The Terror' se acerca a Franklin y a los 128 miembros que formaron la tripulación, y que encontraron un destino aciago en aquel viaje. La ficción nos muestra el modo en que aquellos hombres trataron de sobrevivir (las despensas partieron llenas de comida enlatada) y de cómo la falta de jerarquía les terminó volviendo locos. Existe un halo de misterio que ha rodeado a esta historia, porque se fueron conociendo aspectos muy poco a poco y lanzando toda clase de elucubraciones. Hasta once buques británicos y dos norteamericanos se enviaron en su día para buscar los barcos originales. En esas incursiones se toparon con vestigios de la expedición, como objetos personales de tripulantes e incluso tumbas. Hay un monstruo además en la ficción. No consta que este existiese, pero sirve para destapar los monstruos que albergan en su interior los protagonistas. AMC ya ha anunciado una segunda temporada, de nuevo con Ridley Scott como productor ejecutivo, y con otro caso real en el centro del argumento.