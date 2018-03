El terrible mordisco de una tortuga a María Jesús Ruiz en 'Supervivientes' La modelo sufrió el ataque del reptil cuando el cantante Francisco se lo acercó a traición para gastarle una broma JOSEBA FIESTRAS Viernes, 16 marzo 2018, 09:17

Los sustos asaltan 'Supervivientes' incluso antes de comenzar el reality de Telecinco. La exMiss España María Jesús Ruiz descansaba plácidamente en una hamaca del resort en el que los participantes pasaban las últimas horas antes de iniciarse el concurso y el cantante Francisco, amigo de las bromas, quiso asustarla acercándole una pequeña tortuga por detrás. Lo que no se esperaba el artista es que el animal lanzara una dura dentellada y alcanzara el brazo de la modelo, arrancándole un trozo de piel.

«¡Ay, que me ha picado algo!», exclamaba ella dolida, mientras él apartaba al reptil sin percatarse aún del ataque. «Joder, no sabía que mordía», se excusó el valenciano ante el incidente. La joven fue evacuada ayudada por Saray Montoya, una de sus compañeras, y atendida por un médico del hotel. «Se te va a poner morado», avisaba la de los 'Gipsy Kings', mientras curaban a la herida, cuya principal preocupación era saber si aquello era venenoso o no. Afortunadamente, no.

Todo quedó en un susto, aunque María Jesús comenzó el programa con el brazo vendado. Y las reacciones de los demás 'supervivientes' no tardaron en llegar. «Quiere hacerse el gracioso (Francisco) y hay que tener cuidado con esas cosas», recriminaba el actor Adrián Rodríguez, añadiendo un tanto exagerado: «No hay que perderle el respeto a la naturaleza». El autor de la dolorosa broma, cariacontecido, se disculpaba explicando que pensaba que ella había gritado por el susto. En cualquier caso, una vez ya en directo y preguntada por Jorge Javier Vázquez, María Jesús Ruiz dio un aviso a navegantes: «A mi una tortuga no me va a matar», sentenció.

El del galápago no fue el único susto de la noche. Ya en plena competición, y realizando una prueba, Raquel Mosquera y Saray sufrieron una aparatosa caída al lanzarse desde una tirolina. Ninguna de las dos se lesionó de gravedad y ambas siguen en el formato, aunque la gitana corre peligro porque acabó nominada por el líder de su grupo, el Maestro Joao, y puede ser una de las próximas expulsadas junto a Maite Zaldívar, Isabel Castell y Melissa Vargas, que también son candidatas a la eliminación.