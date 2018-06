Terelu Campos, destrozada por las críticas Terelu Campos en 'Sálvame', La colaboradora de 'Sálvame' preocupa a su hermana, Carmen Borrego, que acudió a 'Sábado Deluxe' para defenderla de los vituperios a los que se ha visto sometida JOSEBA FIESTRAS Domingo, 3 junio 2018, 10:29

«Por primera vez estoy muy preocupada por mi hermana porque la veo muy mal. No me gusta ser tremendista, pero la noto destrozada y con muy poca fuerza». Con estas duras palabras comenzaba su entrevista en 'Sábado Deluxe' Carmen Borrego, que había acudido al programa para defender a Terelu Campos de la somanta de palos que ha recibido a lo largo de la semana en la versión diaria del formato. Resulta que la colaboradora apareció en portada en una revista del corazón, en cuyas páginas repasaba su trayectoria y hablaba de su paso por TeleMadrid, allá por 1997. Y la exclusiva sirvió de excusa para que le dieran hasta en el carnet de identidad resucitando viejos fantasmas. «Altiva, borde y fría, y con manías de diva», así la presentaban en uno de los vídeos, en el que se recogían los vituperios que vertían sus colegas (y otros valientes que preferían acogerse al anonimato) a propósito del paso de la presentadora por la cadena autonómica, hace dos décadas.

Y como ya dice el tango que veinte años no es nada, qué mejor momento para rememorar las supuestas manías que Terelu tenía entonces y que, al parecer, irritan sobremanera ahora a sus camaradas. Que sí le abrían los yogures, que si le encendían los cigarrillos… Antojos sin confirmar cuyo recuerdo ha puesto en la diana a la hija de María Teresa Campos, un blanco irresistible para un espacio al que la concordia le sienta fatal. Y claro, la periodista ha estallado, se ha derrumbado y nada mejor que analizar el por qué de su desgarro. «Hubo un momento en el que pensé que iba a caer enferma», se lamentaba Borrego, explicando que están bastante hartas de tanto puñal. «Es que llega un momento en el que no todo vale. Nosotras el único delito que hemos cometido es ser hijas de mi madre. Y no por ser hijas de María Teresa Campos tenemos que llevarnos todas las ostias del mundo porque creo que no es justo. Hemos trabajado toda la vida y hemos cometido errores, claro, como todo el muno», argumentaba la hermana de Terelu, que afirmó que a su madre «a tenemos como en una urna porque le hemos prohibido terminantemente que vea la televisión. Sabe que están pasando cosas, pero no queremos que lo vea», ilustraba la entrevistada.

«Corazón muy grande»

«Hay mucha gente que se está subiendo al carro de hablar ahora mal de Terelu porque vende –acusó Belén Rodríguez- y en su día no tuvieron el valor de decir nada». Hasta se barajó la posibilidad de que dejara 'Sálvame', pero la hermana estuvo al quite: «Yo no creo que la felicidad de Terelu dependa de dejar su trabajo», reflexionó con tino. Eso sí, la situación es compleja porque las censuras ya no juzgan su labor profesional, han pasado a la yugular. «No es lo mismo que enjuicien tu trabajo que critiquen tu persona», defendió Carmen Borrego cuando le preguntaron a ver si su hermana estaba preparada para la que se le venía encima cuando estrenen lo nuevo de 'Las Campos'. Y quiso resaltar que, ante todo, «Terelu es una buena persona y tiene el corazón muy grande. Nunca va a hacer mal a nadie porque sí y quiere y se relaciona con todos sus compañeros, desde la maquilladora a ti», dijo señalando a Jorge Javier Vázquez. Ignoro cómo se comportaba entre bambalinas Terelu cuando conducía 'Con T de tarde' en TeleMadrid, pero sí se que dos técnicos que trabajaron con ella en su último reality viajero cuentan abiertamente que es una excelente compañera a la que tienen mucho aprecio y que les ha defendido sin contemplaciones cuando ha presenciado injusticias con ellos. Por aportar mi granito de arena. Aquí la armonía no ensucia.