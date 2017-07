Suspenden el rodaje de 'The Walking Dead' por la muerte de un especialista Actor Andrew Lincoln, protagonista de la serie / Richard Foreman Jr, AMC Sufrió una faltal caída a 6 metros de altura mientras rodabauna de las escenas de riesgo de Rick de la octava temporada EL CORREO Viernes, 14 julio 2017, 10:19

Un trágico accidente ha obligado a suspender el rodaje de la octava temporada de la serie 'The Walking Dead'. John Bernecker, un especialista de alrededor de 30 años, falleció en la madrugada de este viernes alsufrir un grave accidente dentro del set de grabación mientras realizaba una de las escenas de riesgo de Rick Grimes, personaje principal de la serie.

«Nos entristece informar que John Bernecker, un talentoso especialista de 'The Walking Dead' y otras numerosas series de televisión y películas, sufrió graves lesiones en un accidente trágico dentro del set de rodaje», ha indicado en un comunicado la cadena AMC, que dirige la producción en Georgia (Atlanta).

Según han informado, Berneker cayó contra el suelo a una altura de más de seis metros. En seguida fue transportado a un hospital de Atlanta, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Abren investigación

«Hemos detenido temporalmente la producción. Mantenemos a John y a su familia en nuestros pensamientos y oraciones», manifiesta el comunicado de AMC. Mientras tanto, Jennifer Cocker, la novia del joven señalaba, «John merece ser examinado por cada neurocirujano y cada doctor que haya hasta que uno de ellos perciba la vida que todos sabemos que tiene dentro de él y sea capaz de hacerle volver con nosotros. Esto no es justo».

Al parecer, el accidente tuvo lugar cuando el especialista ensayaba con otro actor una pelea que acababa con una caída desde un balcón. El problema habría sido que perdió el equilibrio, lo que produjo su caída contra el suelo de hormigón.

Tras el fatal suceso, un portavoz del sindicato de actores SAG-AFTRA ha señalado que se iniciará una investigación para esclarecer las condiciones y causas por las falleció el joven. «Hemos sido informados de una seria lesión sufrida por un miembro del sindicato en el plató de rodaje de 'The Walking Dead' y estamos investigando la situación».

Además de hacer parte de los doblajes de la exitosa serie ‘The Walking Dead’, Bernecker había hecho parte de otros 105 rodajes, entre los que se encuentran: ‘Legacy, Get Out’,’The Fate of the Furious’. ‘Logan’, ‘The Hunger Games’, ‘Mockingjay Parts 1 & 2’.