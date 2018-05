Las amargas lágrimas de Sofía Suescun en 'Supervivientes' Sofía Suescun, ayer en Supervivientes. / T5 La ganadora de 'Gran Hermano 16' se quitó por un momento su armadura y protagonizó uno de los momentos más sensibleros de la gala de anoche JOSEBA FIESTRAS Viernes, 11 mayo 2018, 07:39

Sofía Suescun está en el punto de mira de casi todos, pero ninguno pudo nominarla porque ganó la prueba de líder y, con ello, la inmunidad. «Me encanta la cara que se les ha quedado a mis compañeros», ironizaba la concursante de Supervivientes al celebrar su victoria. Y Jorge Javier Vázquez, desde el plató, reprendió a la muchacha: «Hay que saber perder, pero también ganar».

Lo cierto es que la ganadora de 'Gran Hermano 16' no libra ni una semana. Todos los días tiene broncas y la fiera que lleva dentro salta con facilidad alimentando al insaciable share. Lo que no habíamos visto es su lado tierno. Tras la emisión de un vídeo en el que se lisonjaba la amistad de Sofía y Raquel Mosquera, vimos por fin a la joven emocionada… ¡y sin palabras! «Es que no puedo hablar ahora», se excusaba sollozando. Ante la insistencia del presentador, la chica se recompuso y supo explicarse. «Es que en Raquel he encontrado un apoyo muy grande. Me encanta escucharla. He vivido momentos muy feos y de bajón, y ahí ha estado ella para darme consejos de corazón y, sobre todo, queriendo lo mejor para mí», confesó entre lágrimas. «La veo como una madre», zanjó.

Las cariñosas palabras de Sofía calaron hondo en Raquel, que también se vino abajo. «Ella tiene carácter –dijo la peluquera, refiriéndose a su amiga-, pero luego es muy buena niña, me escucha mucho y hemos encajado muy bien. Muchas veces lo superficial o lo televisivo es una cosa y las personas, otra», filosofó. Pero como la calma no es vitalicia, Logan dinamitó la sensiblería: «A mí esto no me enternece lo más mínimo», lanzó sin compasión. Y es que el Mister opina que él también es muy amigo de Sergio Carvajal, «y no lloramos ni nada», argumentó. La sentencia despertó a la bestia. «Lo que pasa es que os molesta que yo hable claro y os diga las cosas a la cara, como cuando te dije que eras un friki de los vídeos», espetó entonces Sofía, dejando de lado los sentimentalismos. Y volvió el conflicto. «Mis guerras son absurdas porque lo es la guerra en sí», decía el maestro Gila. Pero eso era cuando solo había una cadena y no había que batallar por la audiencia.

Por lo demás, a Hugo Paz le persiguió una barracuda, aunque lo que de verdad le dolió fue que Melissa Vargas le acusara desde Madrid de que había tenido escarceos sexuales con Sofía en la isla. Pajillas a la mar (o no era así…). Romina Malaspina y Raquel Revuelta también andan a la gresca por ver quién de las dos es más falsa, la cosa quedó en tablas; Francisco estuvo más callado que nunca, aunque tuvo que restregarse por el barro, literalmente; Logan y Sergio sufrieron una nominación disciplinaria por saltarse las normas de seguridad del concurso, y todo por ir a coger cangrejos de madrugada; se sumaron a la lista negra Romina, Raquel y Hugo, las dos primeras condenadas por sus compañeros, y él, nombrado a dedo por la líder. ¡Ah! y el expulsado de la noche fue Alberto Isla, que vuelve a España y ya suenan campanas de boda.