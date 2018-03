Spielberg contra Netflix El director estadounidense califica la plataforma para ver series y películas de «peligro para los espectadores» Steven Spielberg. / Niko Tavernise OSKAR BELATEGUI Miércoles, 28 marzo 2018, 23:18

Steven Spielberg empezó dirigiendo capítulos de series como 'Colombo' y 'Marcus Welby'. Una película para televisión, 'El diablo sobre ruedas', alertó sobre el talento de un director que creció amamantado por los seriales de las sesiones matinales de los sábados. Siempre terminaban con un 'cliffhanger': una escena al borde del abismo, una bomba a punto de explotar. La tensión como enganche hasta el próximo episodio. Spielberg y George Lucas se asociaron cuando eran apenas unos treintañeros para celebrar las películas de su infancia. De paso, cambiaron la faz de Hollywood. «La televisión está desafiando al cine de la misma manera que lo hizo en los años cincuenta», considera el director de 'Tiburón', que esta semana estrena 'Ready Player One', otra celebración de la nostalgia, esta vez ochentera.

Spielberg se ha mojado en la polémica sobre si Netflix constituye la salvación o la puntilla del cine. Cuando estrenó su película anterior, 'Los archivos del Pentágono', ya recomendó que se viera en las salas y no en las plataformas de pago. Ahora ha ido más allá y califica a Netflix de «peligro para los espectadores». Según el autor de 'ET', «una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una película de televisión». Por el mismo razonamiento, concede la razón al festival de Cannes, que no programará en su sesión oficial largometrajes que no se estrenen en cines. «Si es un buen espectáculo merece un Emmy, pero no un Oscar», concluye.

Netflix ya ha encontrado su espacio -y publicidad gratis- en las revistas de cine y conquistado a los críticos gracias a obras tan poderosas como 'Aniquilación', una de las cintas de ciencia ficción del año. No se entiende que ninguna distribuidora quisiera estrenar en salas esta historia de cinco mujeres combatiendo una presencia alienígena en la Tierra. Su disfrute no puede evitar preguntarse cuánto más lucirían sus apabullantes imágenes en una pantalla grande. Grande de verdad, no en una televisión de 55 pulgadas. Pese al alboroto montado, el principal atractivo de Netflix no son -todavía- las películas, sino las series y documentales tan fascinantes como 'Wild Wild Country'.