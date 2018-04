Sonakay se queda a las puertas del triunfo en 'Got Talent' Los vascos flamencos cosecharon los piropos del jurado con su particular versión del 'Hallelujah' en euskera, pero fue el poeta César Brandon el que ganó la última edición del programa de Telecinco JOSEBA FIESTRAS Jueves, 12 abril 2018, 01:58

Apostaron fuerte desde el principio y sedujeron al personal con su particular fusión del flamenco y el euskera. Sonakay son vascos y gitanos, y quieren gritarlo a los cuatro vientos; bueno más que gritarlo, cantarlo. Dejaron a todos con la boca abierta en sus anteriores actuaciones en 'Got Talent' logrando piropos como: «Ójalá todo el mundo en este país se fusionara tan bien», lisonja que les regaló el jurado más duro de todos, Risto Mejide. El grupo vasco afrontó la final con un nuevo y arriesgado desafío: una versión de la famosa canción 'Hallelujah'. Y su arrojo volvió a encandilar al tribunal. «Oso ondo!», exclamó el presentador, Santi Millán, una vez acabado el número. Y la sonrisa de Eva Hache ya presagiaba elogios. «Qué contenta estoy. Me puedo imaginar esta noche a Leonard Cohen y a Enrique Morente aplaudiendo a tope», ponderó la cómica, que acabó su disertación con un «¡viva el euskera!».

«Han llegado para quedarse», estimó el conductor del show entusiasmado, antes de escuchar a Edurne expresando su admiración: «Es que me encantáis, tenéis personalidad», valoró la cantante. A Jorge Javier Vázquez, sin embargo, no acabó de gustarle la interpretación de Sonakay. «Me da la impresión de que soy como el pitufo gruñón -se justificó el periodista-, pero creo que había demasiados elementos que al final no encajaban del todo para hacer un número redondo». Y fue Mejide el que sentenció el espectáculo de los vascos. El del 'Chester' comenzó dando la razón, en parte, a Jorge Javier, pero pronto dio un giro en sus palabras para enaltecer a la formación: «Me habéis llevado al mundo de Omega, de Lagartija Nick, de esa fusión necesaria entre el flamenco y otros estilos. Hoy no habéis traido la txalaparta, pero si algo enorme: la herencia de los grandes».

Los guipuzcoanos han vivido estos días el sueño de cualquier artista al imponerse en un programa de éxito e ir escalando posiciones con el beneplácito de millones de espectadores. Yoni Camacho, de Beraun, es el vocalista del grupo, completado por David Escudero, de Intxaurrondo; Beltza Jiménez, de Hernani; y Ramón Vélez y David Bernárdez, ambos donostiarras. Su poderío sobre las tablas les llevó a la final de 'Got Talent', pero no logró cautivar esta vez a la audiencia, que prefirió a los deportistas de Taekwondo Tao, el grupo de danza Majesty Wolf, el joven mago Tomás San Juan y el poeta César Brandon. Los cuatro destacaron en las votaciones y, finalmente, fue el rapsoda el que se llevó el gato al agua convirtiéndose en el ganador de esta edición del talent-show. «Todavía tengo que ir a casa a despertar y darme cuenta de que he ganado», acertó a decir el guineano entre los aplausos del respetable. No pudo ser para los vascos, esta vez fueron buenos tiempos para la lírica.