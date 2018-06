Las series que vienen Este mes estrenamos algunas series que se presentan de lo más interesantes Pantalla de televisión. MIKEL LABASTIDA Lunes, 4 junio 2018, 02:56

Además de presidente, en junio estrenamos algunas series. Hoy mismo llega 'Pose', lo nuevo de Ryan Murphy para la cadena FX (en España se verá por HBO). No entiendo de dónde saca tiempo este creador para sacar adelante tantos títulos ('American Horror Story', 'American Crime Story', 'Feud'...). Lo nuevo se desarrolla a finales de los años ochenta, en Nueva York, en plena ebullición de los 'ball culture', una suerte de competiciones de bailes y desfiles en las que participaba y visibilizaba el colectivo LGBT. No hay producción de este realizador que no despierte expectación. Y en su favor hay que reconocerle que últimamente firma trabajos brillantes (sirva de ejemplo la serie sobre la enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford). ¿Para cuándo un 'Feud' patrio entre Rajoy y Pedro Sánchez?

Desde mañana, en Amazon, estará disponible 'Dietland', sobre una mujer obesa que se prepara para someterse a una cirugía de pérdida de peso mientras se enfrenta a otros problemas en la vida. De este título poco se sabe y, teniendo en cuenta la trayectoria de la plataforma, no tenemos garantías de nada. Amazon sigue sin crear un sello de ficción estable y lo mismo firma producciones interesantes (véase 'Transparent') como otras bastante prescindibles (como 'I love Dick').

Al margen de eso, en junio Netflix presenta el episodio final de 'Sense 8', solo para sus más fans. La mayoría nos bajamos del carro de la serie de las hermanas Wachowski tras la primera temporada, hartos de ver en cada capítulo un videoclip de una hora de duración con poco fuste.

Más ganas hay de ver, en la misma plataforma, lo nuevo de 'Paquita Salas'. Después de que haya interactuado con los niños de 'Stranger Things' y con el mismísimo Reed Hastings, toca saber qué han preparado los Javis para sorprender en las próximas entregas. La ficción gana enteros (y presupuesto) dejando atrás Flooxer y aterrizando en Netflix, pero esperemos que no pierda el espíritu gamberro con el que nos conquistó en sus primeros capítulos. Paquita es una grande. Me gustaría saber qué piensa de nuestro nuevo presidente, si para ella es una estrella 360 o no.