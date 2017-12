SERIE SIN PROTAGONISTA

¿Puede una serie sobrevivir a su protagonista? La lógica invita a responder que no. La realidad, y algunos ejemplos anteriores, dan cuenta de que sí. Que nadie es imprescindible. Sucedió en ‘CSI’, en ‘Scrubs’ o en ‘Expediente X’, con resultados desiguales. En algunos casos la marca creada era tan potente que no importaba tanto quién estaba al frente. En otros, se les echaba de menos. El año que viene será el de las series sin protagonista. Los escándalos por abusos sexuales han repercutido en los elencos de las producciones americanas. Bueno, los escándalos no, sino el hecho de que se hayan hecho públicos. Porque está claro que muchas cadenas no eran ajenas a las nefastas prácticas de sus estrellas pero preferían mirar hacia otro lado antes de alterar sus productos. Ahora han tenido que reaccionar.

El caso más popular es el de ‘House of cards’. Netflix ha anunciado que habrá última temporada sin la presencia de Frank Underwood. No hay duda de que la polémica ayudará a aumentar el interés por la serie. Que falta le hace, porque hace como dos años que perdió el norte. Justo los dos años en que destacaba la falta de valentía de los guionistas para acabar con su protagonista masculino y centrarse en el femenino. Claire lleva tiempo reclamando su momento. La lástima es que se haya producido por estas circunstancias y no por méritos propios. Llega tarde. La mujer del presidente era un personaje bien interesante que ahora ha quedado como una especie de parodia de sí misma. Su marido sobraba del Despacho Oval y a ella esa mesa, ya lo vimos en los últimos episodios, lo bien que le sentaba.

Más complicado lo tienen en ‘Transparent’. No solo para continuar, sino para explicar por qué siguen. Si la idea era narrar cómo asume una persona su verdadero género no tiene sentido continuar sin ella. Ahora se contarán otras cuestiones, que quizá sean interesantes pero que darían lugar a otra serie. Debían de haber bajado la persiana y empezar de cero con otro marco y argumento. Va a ser imposible no echar de menos a Maura, que era lo mejor de este título.