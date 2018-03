Jay Roach dirigirá la serie de televisión basada en el libro sobre Trump 'Fire and Fury' Donald Trump baja del Air Force One. / Joshua Roberts (Reuters) La publicación se convirtió en un fenómeno de ventas en Estados Unidos desde su lanzamiento el pasado 5 de enero EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Miércoles, 28 marzo 2018, 21:24

El cineasta Jay Roach, ganador del Emmy por el telefilme 'Game Change', será el encargado de dirigir la serie de televisión basada en el libro 'Fire and Fury', sobre los primeros meses de Donald Trump en la Presidencia de EEUU, informó hoy The Hollywood Reporter. El proyecto, basado en el polémico libro de Michael Wolff, aún no se ha vendido a ninguna cadena de televisión o plataforma de Internet.

Roach, que en 'Game Change' examinó la elección en 2008 de Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia de EE UU, tenía previsto también encargarse de una miniserie sobre la campaña de Trump y su victoria sobre la aspirante demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales de 2016. Ese proyecto fue finalmente descartado por la cadena HBO después de que Mark Halperin, uno de los autores del libro en el que se basaba, fuera acusado de acoso sexual por cinco mujeres.

Endeavor Content, la rama financiera de las compañías William Morris Endeavor e IMG, adquirió los derechos televisivos y cinematográficos del libro 'Fire and Fury' en enero. Wolff, el autor, ejercerá como productor ejecutivo.

'Fire and Fury' se convirtió en un fenómeno de ventas en Estados Unidos desde su lanzamiento el pasado 5 de enero. Basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, Wolff asegura en este libro que el objetivo de Donald Trump no era llegar a ser presidente sino potenciar su marca. También detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses de su presidencia.

En medio de la tormenta mediática que se desató acerca de esta obra, Trump dijo ante el lanzamiento del libro que 'Fire and Fury' está «lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen», e incluso abogó por endurecer las leyes en el país.

Se trata también del libro donde Steve Bannon, antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, tacha de «traición» la reunión que mantuvo un hijo de Trump con una abogada rusa antes de las elecciones de 2016. Trump reclamó que se cancelara la publicación de 'Fire and Fury', pero solo logró que saliera a la venta cuatro días antes de la fecha prevista ante la gran expectación del público.