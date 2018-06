Salvador Sobral carga contra Netta y 'Sálvame' Salvador Sobral, durante la entrevista en 'El Hormiguero'. / ANTENA 3 El cantante portugués acudió a 'El Hormiguero' para promocionar su gira española y sorprendió con pullas hacia la ganadora de Eurovisión y Belén Esteban JOSEBA FIESTRAS Viernes, 22 junio 2018, 09:18

No se lo esperaba ni el presentador. Salvador Sobral acudió a 'El Hormiguero' con la intención de promocionar su próxima gira española y, con mucha calma, bastante ironía y un sentido del humor cuestionable, dejó perlas que dejaron sin palabras a Pablo Motos. La primera, en la frente. Cuando el comunicador, nada más entrar a plató, le preguntó por su salud y a ver si tenía buena energía para la tournée, el artista respondió: «Muchísima, también la 'coca' me ayuda mucho». Hasta una de las 'hormigas' exclamó ante la delicada broma: «Te ha pillado a contrapié, Pablo».

Sobre Eurovisión, el certamen que él mismo ganó el año pasado, afirmó que solo es un show «de entretenimiento, la música no es importante, es un detalle muy pequeño», polemizó. Motos quiso saber qué opinaba de la canción triunfadora de este año, 'Toy', de la israelí Netta, y el portugués no tuvo pelos en la lengua al calificarla. «Me resulta indiferente, no te toca, no dice nada», comentó, asegurando después que él no se compraría el disco de la cantante.

Ante la fama repentina, el intérprete sostuvo que al principio lo llevó mal. «Es que cuando me fui de Lisboa venían cincuenta personas a mis conciertos y cuando volví había millones esperándome en el aeropuerto», se justificaba, apostillando que ahora ya lo tolera mejor, «pesa más lo positivo que lo negativo», explicó. Sobral considera que la fama tiene que ser «una consecuencia del arte y no un objetivo», sentencia que le vino al pelo para argumentar que, a veces, «la gente lo confunde y quiere ser famoso por ser famoso», y apostilló con sorna: «Y veo que en España esto pasa mucho con la gente de 'Sálvame' y algunas que son famosas por ser mujeres de toreros», acusó en clara referencia a Belén Esteban.

El luso confesó que no participa en ninguna red social, «me he ido quitando poco a poco y ahora soy más libre», y que odia los 'selfies', «me parece que quienes te lo piden te usan como un objeto para tener 'likes' y yo no quiero ser parte del narcisismo de nadie», declaró, afirmando que prefiere hablar cinco minutos con sus fans en lugar de hacerse una foto. Por último, el cantante también tuvo palabras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le pidió «que ponga más dinero en la cultura».