«¡Sacadme de aquí!», imploraba una concursante de 'El Conquistador' La unificación llegó al reality de ETB, que en su último capítulo sufrió un sonado abandono y la expulsión de una de sus participantes JOSEBA FIESTRAS Martes, 24 abril 2018, 08:51

Una vez cruzado el ecuador y deshechos los equipos, llega la hora de la verdad a 'El conquistador del Caribe'. Los ánimos están encendidos y la moral baja, pero los primeros pasos en solitario son los más importantes. Cualquiera puede caer y ya no vale echar la culpa al resto de compañeros, cada uno depende de sí mismo. Los 14 aventureros que han logrado llegar a la unificación estaban ilusionados y orgullosos, pero también nerviosos y recelosos. Y Julian Iantzi, con la maestría de siempre, tensó aún más la cuerda. Es un mago azuzando a los participantes en el reality.

El comunicador planteó la primera pelea individual. Se trataba de un clásico del programa, aunque completamente renovado, y no precisamente para comodidad de los contendientes. Aparentemente era sencillo: había que recoger cocos y vacíar su líquido en un recipiente. Pero no contaba el número de frutos, sino la cantidad de agua recogida. Y ahí radicaba la dificultad porque había que subir unas cuerdas a pulso y cruzar una o dos redes. Los cocos estaban colgados a tres alturas diferentes y su cantidad de líquido era proporcional a la altura del techo en el que se encontraban; así que, cuanto más arriba trepaban, más líquido conseguían.

Gotzon fue el claro vencedor y su triunfo le dio la inmunidad a él y a su chica, Jass, a quien escogió para compartir sus privilegios. La parejita gozó de una estancia de lujo en una especie de resort en la playa. Delfo tiró la toalla desde el primer minuto, y Ana, Lorea y Andrea siguieron su estela derrotista. «Yo no quiero aquí un maniquí», reprochó el presentador al de Barakaldo, que fue el escogido como primer nominado para el duelo final; desafío al que no llegó porque en la asamblea, y ante la presión de Iantzi -«no quiero que hagas el paripé y te dejes ganar, si te quedas es para pelear», le dijo- , decidió abandonar el concurso. Su marcha dejó en la cuerda floja a las tres perdedoras del juego, y Andrea se ofreció voluntaria porque no había participado antes en ningún duelo.

La infacción de Maëva

Las nominaciones condenaron a Krasi, que ya se olía el pastel, lo que no se esperaban es que la vuelta de Gotzon y Jass iba a traer consigo una tercera sentencia. El vencedor tenía también el poder de escoger a un duelista y el donostiarra eligió a Seleta. Mientras, Maëva sufría lo suyo debido a una infección que le ponía en manos de los médicos y en una situación bastante desesperada. «¡Sacadme de aquí!», gritaba atormentada la joven, que acabó siendo evacuada en camilla provocando las lágrimas de casi todos los suyos.

Y es que la secuencia delató la falta de empatía de Gotzon, que demostró poderío en el juego, pero enseñó su peor cara ante la desgracia de su compañera. «Yo para estar escuchandola así… Lo que tengo que hacer ahora es estar concentrado», le decía a su novia sin mostrar una mínima compasíon.

Reto final

Llegados al reto final, Seleta, Krasi y Andrea debían superar el trago denominado 'Autoascensión'. Se trataba de subir su propio peso mediante una cuerda. Había cuatro banderines a distintas alturas y el primero que consiguiera cogerlos uno a uno ganaba.

Krasi puso toda la leña en el fuego desde el minuto uno, lo que supuso un empeoramiento notable de su desgarro muscular. Seleta también apuró lo suyo y empató con el búlgaro, librándose ambos de la expulsión. Andrea fue la damnificada. Aunque lo intentó, la de Labiano no pudo llegar más que al primer banderín y resultó expulsada por ello. La moral de muchos de los aventureros está por los suelos. Krasi acabó llorando de dolor; Seleta, a punto; Maëva, atendida por el equipo médico… Y todavía queda mucha aventura por delante.