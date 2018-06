«El 'running' me da la vida» Raúl Gómez sigue corriendo por todo el mundo con 'Maratón Man', el programa de viajes que vuelve el lunes a las pantallas de #0. / Movistar Raúl Gómez regresa al trote con la cuarta temporada de 'Maratón Man', el programa de Movistar. «Correr es competir contra ti mismo y a mí me da igual el tiempo, solo cruzar metas» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 12 junio 2018, 23:29

Alguna vez me podrían dejar hacer el programa sentado», nos cuenta con resignación y en tono de broma Raúl Gómez (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 1982), el rostro de 'Maratón Man', el programa de viajes del canal #0 de Movistar+ que regresa el próximo lunes a la plataforma (a partir de las 21.00 horas). Mientras otros presentadores se dedican a calentar las sillas de sus platós, él no para de correr: en la selva tailandesa con un 80% de humedad, soportando 15 grados bajo cero en Noruega o a través del desierto del Sahara. Todo esto le ha convertido en un referente del 'running' mundial sin ser profesional, porque él empezó como humorista en la recién nacida Cuatro.

«Me llevo muchas cosas bonitas en mi mochila para siempre. Y también las agujetas en la mano derecha, porque en cada maratón oficial que corro me tengo que grabar yo mismo, no me pueden acompañar los cámaras del programa para no interferir al resto de corredores», confiesa él. En esta ocasión, para la entrevista, por primera vez le vemos sentado en una butaca. Aunque es incapaz de estarse quieto, como si sus zapatillas no estuvieran cómodas en posición estática y necesitaran pegarse un sprint. Y eso que viene de hacerse cientos de kilómetros en Israel, Palestina, Portugal y Tailandia, los lugares que protagonizan la cuarta temporada.

- ¿Cómo se ve la vida al trote?

- 'Maratón Man' es ver siempre el vaso lleno. Estuvimos dos semanas en Israel y en Palestina, un punto caliente de los informativos. Pero queríamos conocer las dos realidades, siempre intentando encontrar a personas que quieren la paz. Tuvimos la suerte de compartir ruta con Shaul Ladany, un superviviente del Holocausto de 82 años que se convirtió en una leyenda del atletismo israelí y que también sobrevivió al ataque terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1978, contra su delegación. Es una de las mejores entrevistas que he hecho, cada cumpleaños corre tantos kilómetros como velas hay en su tarta.

Pasión, esfuerzo y sacrificio

- ¿Qué se aprende del 'running'?

- Tiene muchos valores bonitos: el esfuerzo, la constancia, la pasión, el sacrificio… Valores que sirven para la vida y para el trabajo. Muchas veces nos enfocamos solo en el objetivo y olvidamos disfrutar del camino. El 'running' me da la vida, pero ¡siempre con cabeza!

- ¿Suele ganar cuando compite contra usted mismo?

- Yo pienso que el correr es eso, competir contra ti mismo y ganar siempre, a no ser que quieras ganar una medalla olímpica claro. A mí me da igual el tiempo, solo cruzar metas, cumplir retos.

- ¿No teme a las lesiones?

- Lo más importante es entrenar bien. Desde que empezamos a grabar el primer episodio de 'Maratón Man' hasta que acabamos la temporada pueden haber pasado ocho meses y eso requiere estar listo para correr una maratón en cualquier momento. Sobre todo intento cuidar las rodillas, como si fueran de cristal.

- ¿Una retirada a tiempo es una victoria?

- Si en una carrera todo se te pone cuesta arriba, no sigas. Es mejor no cruzar la meta para seguir corriendo mucho tiempo.