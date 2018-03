El regreso de Ángel Martín y Patricia Conde: «No ha hecho falta engrasar las máquinas» Ambos mantienen una relación de «colegas normales». Vuelven a estar juntos en un plató desde el final de 'Sé lo que hicisteis', hace siete años. Hablarán de ciencia con humor en 'Wifileaks', lo nuevo de #0 MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 16 marzo 2018, 23:09

Patricia Conde (Valladolid, 1979) y Ángel Martín (Barcelona, 1977) no han perdido ni un ápice de la química que tenían en 'Sé lo que hicisteis', el histórico formato que emitió La Sexta entre 2007 y 2011, y que puso en jaque al resto de programas del corazón con su humor ácido. Para darse cuenta sólo hace falta verles a los dos juntos anunciar 'Wifileaks', el proyecto que les ha reunido de nuevo en el canal #0 de Movistar+ (a partir del lunes, 20.30 horas), y en el que explicarán noticias de física, tecnología o informática con mucha comedia. «Echaba de menos lo sencillo que era currar con Patricia», destaca Martín.

- Ahora van a hablar de ciencia.

- Ángel: Queremos que sea algo divertido, que interese. Hemos montado este programa con la intención de recuperar aquello con lo que nos lo pasábamos tan bien. Pero ahora el contenido tiene mucho más peso que antes.

- Patricia: Bueno, si Kiko Rivera se pone un brazo biónico también habrá que hablar de ello (risas). Espero que se forme esa energía tan bonita que había en 'Sé lo que hicisteis', no había presiones ni estrés. Han sido necesarios unos cuantos años para valorar aquello.

- ¿Se echaban de menos?

- Ángel: Echaba de menos lo sencillo que es currar con Patricia. Cualquier broma que le entregues a ella la va a llevar a un lugar que es mejor. Así que escribes el guion desde un punto de partida más avanzado, porque nos conocemos.

- Patricia: Trabajar con Ángel es un lujo. A pesar de mi condición como cómica, si me estudio un monólogo sufro cuando no me hace gracia, es muy complicado defender eso. Claro que echaba de menos los guiones de Ángel. Es un genio, da igual de lo que escriba, lo convierte todo en humor.

- ¿Cómo fue el reencuentro en plató?

- Patricia: Fue como si no hubiera pasado el tiempo. Nosotros hacemos vida de colegas normales, él viene a mi casa mucho y yo a la suya. Llevábamos siete años sin trabajar juntos y no hizo falta engrasar la máquina.

- Las expectativas son altas. ¿Notan la presión?

- Ángel: Si algo falla al principio, los espectadores van a tener paciencia. No tengo la sensación de que haya gente que nos quiera poner zancadillas. Esa guerra no nos corresponde; aquí tenemos libertad para hacer el imbécil, y listo.

- ¿Y se han preparado para hablar de ciencia?

- Ángel: Cuando te enfrentas a un programa así, sería absurdo intentar ser 'Redes' de La2. Lo que tratamos es de dar un contenido llamativo, curioso, nada denso. No tenemos un equipo trabajando en buscar exoplanetas. Pero cuando murió Stephen Hawking sí habríamos hablado de él, por ejemplo.

El valor del silencio

- ¿Aquí también van a dar 'caña' a otros medios, con las 'fake news', por ejemplo?

- Patricia: Es una gran idea. Se filtran tantas historias que no son ciertas que acaban haciendo polvo a las personas. Yo sí que quiero tratar ese tema, sobre todo enseñar el manejo de internet. En Twitter una notica falsa viaja el 70% más rápido que una verídica.

- Ángel: No vamos a meternos con otras cadenas, eso ya lo hicimos. 'Sé lo que hicisteis' apareció en un momento en el que la prensa del corazón era despiadada, generaban contenido con personajes que no querían estar ahí. Ahora ese mundo se ha convertido en cuatro personas que alimentan ese circo, no tendría sentido retomarlo.

- ¿Ha cambiado el tipo de humor?

- Ángel: Una de las sensaciones que tengo es que cuando hacíamos 'Sé lo que hicisteis' el humor se consumía de otra manera, ahora el espectador lo busca, lo consume rápido. Estuvimos mucho tiempo pensando el ritmo que teníamos que llevar, pero nosotros vamos a seguir jugando con los silencios, de esos de diez segundos, algo impensable en televisión ahora. Vamos a ponernos nuestro traje de comedia y quien quiera nos va a venir a buscar.