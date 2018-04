raquel busca su sitio

Julián López en su monólogo inicial de los Premios Feroz: «Ya van 13 años que Hollywood no nomina una película a los Oscar. Y todo por mandarles a Paz Vega». Viendo 'Fugitiva' el chiste se entiende mejor. Tenía la esperanza de que la serie fuera al menos tan petarda como una telenovela de los 90. Pero ni la absurda peluca de Paz Vega atrapa. Alma de cántaro, ¿no has visto a Alicia Florrick en 'The Good Wife'? Exige una peluca de esas, no una de Aramís Fuster. Con que hubiera sido como 'Ingobernable', lo de Kate del Castillo en Netflix, me habría conformado.

Pese a la decepción del estreno confío en que la ficción de La 1 mejore. Lo que pasa es que el jueves era imposible competir con 'Supervivientes'. La audiencia lo demostró: 10,3% de cuota y 1.748.000 espectadores de Paz Vega frente a 32% y 3.724.000 el 'reality' de Telecinco. La audiencia no siempre tiene razón, pero el otro día hubo un buen espectáculo en la isla. Y desde el principio, cuando Jorge Javier anunció la expulsión disciplinaria de Saray por haber tirado del pelo y dar un pisotón a Romina Malaspina, que tiene nombre de mala de dibujos animados. Y lo es.

La argentina que llama loca a Raquel Mosquera (!) se había propuesto provocar a esta y a Saray para conseguir que le pegaran. Raquel Mosquera, nueva líder de los salvajes, no cayó en la trampa (y la niñata le decía que su marido estaría de boliche), pero la otra sí. Telecinco no mostró las imágenes (quizá el domingo), pero Jorge Javier afeó la versión de Malaspina, que hablaba de haber sido arrastrada tres metros y de patadas en las costillas. Parece que eso es mentira. Lo sorprendente es que el programa no echara también a una persona que planea la provocación y lo dice con cámaras delante. Habían llevado a Alejandro Albalá para que rompiera con Sofía y a Chabelita Pantoja para que viera a Alberto Isla (le pidió matrimonio cuando supo que se acababa de divorciar del otro). Furrufalla al lado del mujerío. Y pregunta ayer Cristina Tárrega en 'El programa de Ana Rosa' comentando la jugada: «¿Ninguno de aquí habéis dado un bofetón?». Qué miedo.