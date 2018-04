Raffaella Carrá nunca quiso ser artista Rafaela Carra, entrevistada por Carlos Sobera. / TELECINCO La presentadora y cantante protagonizó el regreso de 'Volverte a ver' en Telecinco y repasó junto a Carlos Sobera toda su trayectoria JOSEBA FIESTRAS Sábado, 21 abril 2018, 10:54

Conquistó España a golpe de melena y su talento comunicativo se asentó en el acento italiano con el que musicaba su castellano. Rafaella Carrá regresó a la televisión española de la mano de Telecinco. 'Volverte a ver' hacía gala a su título y recuperaba a la presentadora en plena forma. Carlos Sobera la recibía con una reverencia a la que la italiana restaba importancia y en dos segundos se había ganado de nuevo a su público. «En el escenario una debe dar toda la energía que tiene a las personas que la necesitan un poco», comenzaba explicando la artista, que recordó sus inicios y aquella «primera vez» en nuestro país. TVE la invitó a 'Señoras y señores', un espacio dedicado a la farándula que triunfaba a mediados de los setenta, «y me dije, vamos a conocer España», rememoraba la cantante, afianzando sus palabras en que «la rumba me ha gustado siempre».

«No tengo ninguna ascendencia española, pero es como si hubiese nacido y vivido siempre aquí», argumentaba Carrá ante un Sobera entregado desde el primer minuto. Raffaella María Roberta Pelloni comenzó en la televisión del país transalpino, probó suerte en Hollywood de la mano de Frank Sinatra y se convirtió con los años en la mejor embajadora de Italia en España. Y eso que su meta no eran los escenarios. «Jamás pensé en ser artista, de ninguna manera –ilustraba con franqueza-, lo que a mí me habría gustado es ser coreógrafa, como el gran Maurice Béjart, y mandar que bailen los bailarines». Pero la vida le llevó por otros derroteros, «nadie me dio una oportunidad y acabé convirtiéndome en artista», aclaraba.

Kissinger y Stevie Wonder

Henry Kissinger, Stevie Wonder o la madre Teresa de Calcuta fueron algunos de los rostros célebres a los que la estrella boloñesa logró entrevistar cara a cara. A la religiosa galardonada con premio Nobel de la Paz en 1979 se la llevaron en directo a uno de sus shows sin avisarle, y a ella lo que le preocupaba era que iba vestida con una camisa con transparencias, «me daba mucha vergüenza», comentaba con su eterna simpatía. Sobre el éxito intergeneracional de sus canciones, Raffaella desveló que gran parte se debe al talento de Gianni Boncompagni, su primer 'marido'. «Mi compañero escribía esos temas para mí y yo los interpretaba de una forma muy personal. Era la letra, la música, la ironía, la diversión que destilaban… Siempre atrevidas y con doble sentido, pero que han perdurado a lo largo de los años», reflexionaba la invitada.

A lo largo del programa, la diva italiana recibió llamadas de amigos como Raphael o Rappel, y sorpresas como la aparición de su «herman». Loles León, a quien conoció subida a José Luis Rodríguez 'El Puma'. «De pronto veo a una rubia de pelo muy corto que salió al escenario encima de ese señor», recordaba divertida la veterana comunicadora. «Lo nuestro era todo improvisación, no teníamos ni una sola línea escrita», confesaban a dúo.

Raffaella tuvo tiempo para sorprender a un fan de 19 años, Andros, a quien su madre quería regalar un encuentro con la artista y saludar al embajador de Italia en España, Stefano Sannino, que acudió al plató para agradecer su papel de puente cultural entre los dos países.