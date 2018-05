La pulla de Enrique San Francisco a 'Cuéntame' El actor acudió al 'Chester' de Risto Mejide para charlar sobre el talento y desveló que la envidia es lo peor que hay en su oficio JOSEBA FIESTRAS Lunes, 7 mayo 2018, 08:01

Están de moda las entrevistas. La pequeña pantalla se había alejado del género, pero ha regresado con fuerza. Muchos achacan la recuperación a Bertín Osborne, pero fue el 'Chester', entonces viajero, el que resucitó el formato mucho antes de que el cantante decidiera convertirse en periodista. Risto Mejide apostó y ganó. Y su forma de charlar con sus invitados es entretenida, comprometida y con rigor. La prueba la dio Enrique San Francisco. El actor ya había pasado por las manos de Bertín y el publicista se propuso el reto de entrevistarle sin tocar ni a las drogas ni a la familia Flores, centrándose más en su oficio. Y logró una conversación amena y muy interesante. También se propuso evitar los 'tacos', pero alguno salpicó el diálogo.

El talento era el 'leitmotiv' del programa y el intérprete confesó que la suya, «ha sido una carrera un tanto escabrosa porque siempre he antepuesto mi vida personal». Ante la pregunta de si el talento es una maldición, el cómico aseguró que puede llegar a serlo, «porque provoca envidia». Y fue esta sentencia la que animó a Risto a tirar para indagar en el lado más oscuro de la profesión actoral. «Si llego a ser más envidioso probablemente habría triunfado más porque eso te hace ser más despiadado», reflexionó San Francisco, que reconoció haber perdido algunos trabajos por el pecado capital. «Es que cuando veo algo que no me gusta me cuesta mucho no decirlo –reveló- y he visto muchas injusticias siempre basadas en la envidia». El presentador le pidió ejemplos concretos y el actor citó a la serie 'Cuéntame cómo pasó'. «El problema es que hay actores excelentes que han pasado por allí y de pronto desaparecen. Igual es que hay un protagonista y, de pronto, viene un actor que tiene un papel muy corto, pero que sin embargo tiene más calidad, y en vez de conservarlo desaparece», ilustraba. Risto quiso saber más del asunto y su convidado siguió: «Yo no se si esto es lo que ha pasado en 'Cuéntame' porque yo ya no estaba, pero lo he visto en el resultado de la serie. Desapareció, por ejemplo, Terele Pávez, y otros que merecía la pena verlos. No lo entiendo». El entrevistador pretendió entonces buscar una explicación a las 'desapariciones'. «Pues eso tiene una explicación un tanto dudosa. Puede ser porque anula a los protagonistas y eso no interesa, en vez de seguir con un compañero bueno y aprender de él. Eso es lo que me enseño a mí don Fernando Fernán Gómez. Me dijo que lo peor que tenía este oficio es la envidia», sentenció Enrique.

El desaparecido autor de 'El viaje a ninguna parte' dejó enseñanzas varias a San Francisco, «me dijo que nuestro trabajo se basa en el don de la palabra y que era muy lamentable estar escuchando ahora a actores a los que no se les entiende en absoluto y, además, manejan un castellano muy pobre», y puntualizó su discurso: «Cuando no sabes hablar es muy difícil encarnar a alguien que sabe hablar muy bien, sin embargo hacer lo contrario es facilísimo». La entrevista sirvió también para que Risto desvelara de dónde viene su nombre. Su convidado se interesó por saberlo y el presentador no tuvo reparos en contestar que en realidad se llamaba Ricardo, «pero llevaba nueve generaciones de Ricardos y quería romper con los muertos, aunque fueran los míos. Es un nombre finlandés y lo llevo en mi DNI», contó el especialista en márketing y agradeció la consulta, «porque todavía hay gente que me llama Evaristo y cosas así».

Ante el futuro profesional, San Francisco declaró que, a sus 63 años, sigue esperando a que le llamen, «algo que he elegido yo. Podría haberlo evitado, pero no lo he hecho por vago». Lo bueno es que, ante la situación, quiere tomar cartas en el asunto. «He decidido dar un cambio en ese aspecto y corregirlo. Voy a empezar a implicarme más en las cosas y a relacionarme más con la gente de mi trabajo porque es absolutamente necesario», manifestó el actor, que también anunció que en breve rodará una película junto a la estrella gala Jean Reno.