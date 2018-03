problemas de otro mundo

Hay problemas del primer mundo y luego están los de Tamara Falcó, que son como de otro mundo. Ni primero ni tercero. Cuando conoció a Vargas Llosa y supo que iba a verlo a menudo, por la relación que mantiene con su madre, lo primero que se le pasó por la cabeza fue la pereza que le daba tener que hacerse la inteligente todo el día. Lo dijo ella, en su casa, ante Bertín, en el programa que este hace en Telecinco y ahora se emite los viernes por la noche (mañana, quién sabe). A lo que vamos, que la hija de Isabel Preysler no se planteó al encontrarse con el escritor en la suerte de tratar con un premio Nobel o en preguntarle por curiosidades de novelas suyas como ‘La ciudad y los perros’ o ‘Pantaleón y las visitadoras’. Sus preocupaciones iban más encaminadas a lo que tendría que aparentar o no.

Fue la invitada estrella de ‘En tu casa o en la mía’, un espacio que suele caracterizarse por contar con invitados con profesiones consolidadas. Políticos, deportistas o actores han acudido a charlar con el cantante y han repasado sus trayectorias. Esto con Tamara no pasó, porque si hubiesen tenido que hablar de su faceta laboral el espacio se habría acabado a los cinco minutos. Y eso en Telecinco es un drama, teniendo en cuenta lo que gusta en esa cadena alargar los formatos hasta la eternidad.

Hablando de formatos estirados ahí está ‘Supervivientes’, que ya ocupa tres noches a la semana en la emisora (martes, jueves y domingo) y las que te rondaré morena. Hacía tiempo que no tenía el canal un ‘reality’ que le diese los réditos suficientes y esta vez Telecinco no ha querido esperar para recoger sus frutos. El domingo por la noche fue el debate y allí acudió a trabajar (es un decir) Leticia Sabater, que había sido concursante en otras ediciones y podía aportar la experiencia, que es un grado que siempre hay que tener en cuenta. En una acalorada discusión, a la tertuliana le arrancaron la peluca y ella entró en cólera, como no podía ser de otra manera. Lo dicho, problemas de otro mundo.