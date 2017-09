13 TV prescinde de Marhuenda Francisco Marhuenda. / EFE «Me han echado y no se han molestado en llamarme», lamenta el popular tertuliano ELCORREO.COM Jueves, 14 septiembre 2017, 13:00

Francisco Marhuenda se queda sin silla. Sin una de las que ocupa en televisión, porque es tertuliano habitual de varias cadenas y programas. Desde hoy de uno menos, porque en 13 TV han prescindido de su colaboración.

El anuncio lo ha hecho a través de Twitter el propio Marhuenda, quien se ha mostrado sorprendido con un despido del que no tenía noticia. «Giménez Barriocanal y otros han decidido echarme de 13 TV (...) No se han molestado en llamarme (...) Gil Tamayo me ha llamado y me asegura que no sabía nada y que no se lo habían dicho», ha escrito en su cuenta el director de La Razón, que ha señalado a Fernando Giménez Barriocanal (presidente de COPE) y a José María Gil Tamayo (secretario general de la Conferencia Episcopal) como los responsables de su ausencia.

La obligada y sorpresiva marcha de Marhuenda de la cadena de los obispos coincide con el arranque de la nueva temporada televisiva. Sin embargo, Marhuenda seguirá pareciendo de manera regular en otras cadenas de televisión como comentarista de la actualidad política.