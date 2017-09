Las 10 mejores series del año, según los Emmy 'Westworld', 'Feud' y 'Stranger Things', tres de las series más nominadas en los premios Emmy 2017. 'Top ten' de las series con mayor número de nominaciones en los galardones que reconocen a los mejor de la televisión EIDER BURGOS Domingo, 17 septiembre 2017, 01:42

Llegan los Oscars de la televisión. Los premios Emmy 2017 reconocerán el próximo domingo 17 de octubre a las mejores producciones de la pequeña pantalla de este último año, con la gran ausencia de la perenne favorita 'Juego de Tronos'. La saga épica de HBO -la serie más premiada de la historia de los galardones, con 38 estatuillas- faltará a su cita de la 69ª edición debido al retraso en su estreno, lo que la ha dejado fuera de las listas de 2017.

Aún así, la historia inspirada en el universo medieval de George R. R. Martin cuenta con dignos sucesores. Destacan los dramas, especialmente los de las plataformas de 'streaming' más en auge, HBO y Netflix, que presumen de 110 y 91 nominaciones respectivamente. De entre todos los candidatos, estas son las diez ficciones con más candidaturas acumulan en los premios Emmy 2017:

22 nominaciones 'Westworld'

Mejor serie, mejor actriz (Evan Rachel Wood) y mejor actor (Anthony Hopkins) dramáticos para empezar, y la lista continúa hasta las 22 opciones a estatuilla. La ficción distópica de HBO encabeza lista de los más nominados de los premios Emmy 2017. Este drama de ciencia ficción, que gira en torno a los límites difusos entre la inteligencia artificial y el alma humana en un parque de atracciones ambientado en el salvaje Oeste, se postula como la digna sucesora de 'Juego de Tronos'.

22 nominaciones 'Saturday Night Life'

El mítico programa de 'sketches' de la NBC no pierde fuelle y empata a la cabeza de lo más nominado en la gala de este año. Y es que ha sido en 2017 cuando ha logrado sus mejores datos desde 1994. La increíble imitación de Donald Trump por parte de Alec Baldwin (que opta a premio) ha sido uno de los momentos más cómicos y comentados del año en la televisión estadounidense.

18 nominaciones 'Stranger Things'

Ha sido una de los fenómenos televisivos de la temporada. La receta del éxito la encontró en la mezcla de múltiples referencias a la cultura 'pop' de los ochenta -cine, música y videojuegos- y el desarrollo de una enigmática y adictiva trama en torno a un grupo de amigos que bien recuerdan a los 'Goonies'. La primera temporada giró en torno a la desaparición de uno de ellos, Will Byers, y los hechos extraños que se suceden en el pueblo, incluida la aparición de una misteriosa niña incapaz de articular palabra, Once. A esta le da vida Millie Bobby Brown, la actriz más joven en ser nominada en esta edición de los Emmy. La segunda temporada de 'Stranger Things' se estrenará el próximo 27 de octubre en Netflix.

18 nominaciones 'Feud: Bette y Joan'

Susan Sarandon y Jessica Lange es de por sí un combo perfecto. ¿Y si encima encarnaran la mítica rivalidad entre Bette David y Joan Crawford? Guionizada por Ryan Murphy ('American Horror Story', 'Glee'), la batalla entre los dos mitos de Hollywood durante el rodaje de '¿Qué pasó con Baby Jane?' (1960) sirve de excusa para mostrar la misoginia que salpicaba a la industria en la década de la época, más con las actrices entradas en cierta edad (y no es que haya desaparecido). Un mundo de glamour cargado de veneno que dejó que dos estrellas se matasen la una a la otra. La serie, emitida por HBO, ha renovado por una segunda temporada que se titulará 'Charles y Diana', centrada en el Príncipe y la Princesa de Gales.

17 nominaciones 'Veep'

La más brillante sátira de la política de la televisión vuelve a arrasar en su categoría en los Emmy con una protagonista, Julia Louis-Dreyfus, que acumula ya 22 candidaturas en toda su carrera. Comenzó la serie sentándose en el Despacho Oval y, aunque en la sexta temporada ha tenido que ceder su asiento, la destitución no ha afectado a la popularidad de esta comedia que le hace la competencia a la ya alocada política estadounidense actual con Donald Trump a la cabeza. 'Veep' revalidará su estatus solo por un año más: la séptima temporada, a estrenar en 2018, será la última.

16 nominaciones 'Big Little Lies'

Solo por su elenco, 'Big Little Lies' encaró 2017 como una de las series más esperadas del año. Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley (todas nominadas al Oscar en alguna ocasión) protagonizan esta emocionante miniserie de HBO en torno a la vida aparentemente perfecta de una madres de clase alta (Witherspoon y Kidman) y la incorporación al grupo de una tercera no tan perfecta (Woodley) cuya llegada afectará a todos. Basada en la novela del mismo nombre de la autora australiana Liane Moriarty y dirigida por Jean-Marc Vallée, quien ya estuvo a cargo de ‘Dallas Buyers Club’, incluye a actores como Adam Scott (‘Parks and Recreations’), Alexander Skarsgård (‘True Blood’) o Zoë Kravitz (‘Divergente’ y sí, la hija de Lenny Kravitz).

16 nominaciones 'Fargo'

'Fargo' nunca deja indiferente. En su tercera temporada, para empezar, por la doble interpretación de Ewan McGregor, que se mete en la piel de los hermanos Emmit y Ray Stussy, polos opuestos. La fría Minnesota es el escenario en el que se desarrollará la rivalidad fraternal, que les llevará hacia una loca contatenación de sucesos en el que tendrán cabida todos los rasgos que definen a esta negra producción de FX: los crímenes, la cerrada atmósfera, lo patético y unas brillantes interpretaciones de un elenco que ya no es tan coral como en la segunda temporada.

13 nominaciones 'The Crown'

Ser una de las series más caras de la historia le ha valido a 'The Crown' una cuidada realización por la que ahora suma hasta 13 nominaciones. La ambiciosa producción Netflix no pretende ser un simple drama, sino que va más allá en la lectura de los hechos más relevantes de la biografía de la reina Isabel II (Claire Foy) y otorga cierto pesismismo a la enclaustrada vida de la corte. La llamada a ser sucesora de 'Downtown Abbery' como producción británica de gran nivel, ya triunfó en los Globos de Oro y seguro que no abandona los Emmy con las manos vacías. La segunda temporada se estrenará el próximo 8 de diciembre.

13 nominaciones 'El cuento de la criada'

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, 'El cuento de la criada' es un poderoso relato sobre un futuro próximo en el que una sociedad ultrarreligiosa y misógina se hace con el poder de Estados Unidos y lo convierte en una nueva nación creyente: Gilead. En este nuevo mundo, la mujer adquiere uno u otro papel dependiendo de si es o no fértil. Quienes lo sean, pasarán a ser propiedad de los más ricos para dotar de herederos a la familia. Una serie que muestra de forma escalofriante cómo un cambio tan retrógrado y radical es posible si se suprimen las libertados de forma pausada y paulatina. La historia y su brillante realización le han valido a un canal de 'streaming' a priori desconocido como Hulu colarse entre las ficciones con más nominaciones de este año. En España, 'El cuento de la criada' se emite en Netflix.

13 nominaciones 'The Night of'

Nasir Khan (Riz Ahmed, 'Star Wars) es un buen chico. Un buen chico que despierta al lado de una mujer muerta que recogió la noche anterior. Aunque no recuerda qué ha sucedido, él defiende su inocencia. Pero Nasir es de ascendencia pakistaní y musulman a ojos de la opinión pública. Y cuando la maquinaria judicial se pone en marcha resulta difícil detenerla. John Stone (John Turturro) es el abogado que intentará echar el freno en medio de un caso contaminado de matices culturales y políticos. HBO reservaba el papel de Stone para James Gandolfini, pero tuvo que ser sustituido por Turturro tras la repentina muerte del gánster de 'Los Soprano'.