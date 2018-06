«Soy muy permisivo con los finales, todos me parecen bien» El escritor y guionista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop. / L. P. Su mala favorita de todos los tiempos ha sido Alexis Colby. Y de joven se identificaba con su hijo Steven, también de 'Dinastía'. Al Rey le regalaría 'The Crown' MIKEL LABASTIDA Domingo, 24 junio 2018, 00:45

Ha sido columnista de televisión, de moda y de asuntos varios. Se llama Roberto Enríquez pero se le conoce como Bob Pop, nombre que utiliza para sus apariciones televisivas. Es además guionista y escritor de títulos como 'Mansos' o 'Cuando haces pop ya no hay stop'. Acaba de publicar 'Un miércoles de enero'. Se detiene en esta sala de interrogatorios para confesar cuáles son sus títulos favoritos, así como todas las filias y fobias relacionadas con las series.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable, señor juez.

- ¿Cómo empezó lo suyo con las series? Eche la vista atrás y recuerde el título que le tenía loco de pequeño.

- Con 'Anillos de oro', me fascinaba.

- Y cuando era adolescente, ¿se sentía identificado con algún personaje?

- No tenía apenas referentes para identificarme salvo Steven, el hijo gay de Carrington y Alexis en 'Dinastía'. Aunque él era rubio, guapo, rico y sufría. Y yo solo sufría.

- Cambiemos de tema, entonces. Vamos a imaginar, si le parece, que vivimos dentro de las series. Siendo así, ¿qué haría si es ingresado en el hospital de 'Anatomía de Grey'?

- Salir corriendo y pedir que me ingresen en un hospital público.

- Y si tuviera que tratarle de algo la doctora Melfi, la psiquiatra de Tony Soprano, ¿de qué sería?

- Lo que fuera. Amo a esa mujer.

- Puestos a hacer un cameo, ¿en qué producción se ve usted?

- En 'Doctor Who', como su acompañante.

- ¿A qué personaje le cocinaría?

- Lo único que sé cocinar es café. Le haría muchos cafés con mucha canela y crema a Titus, de 'Unbreakable Kimmy Schmidt'.

- Hablemos de otro tipo de atracones, los seriéfilos. ¿Cuál ha sido el último suyo?

- Con la nueva de 'Will and Grace' en Movistar. Más allá del mariconeo fino, creo que es la serie donde los cuatro protagonistas tienen las mejores interpretaciones de comedia física que he visto.

- ¿Algún placer culpable seriéfilo del que se sienta especialmente orgulloso?

- De la nueva 'Dinastía' en Netflix. Flípame. Han cogido lo mejor del original (neorriquismo, petardeo, maldad gratuita y giros locos), le han puesto una BSO cojonuda y ¡bingo! Devoré la primera temporada.

- Elija a su malvado favorito de todos los tiempos.

- A Alexis Colby, por supuesto, pero la que interpretaba Joan Collins, claro.

- Lo suyo con 'Dinastía', sin duda, es amor absoluto. Me queda clara la reivindicación. ¿Algún otro título que considere infravalorado?

- 'Mujeres', la serie de Ayaso y Sabroso que produjo El Deseo y emitió La2 hace años. Era maravillosa. Y le hicieron poquísimo caso. La tengo en DVD y la veo de vez en cuando. Me chifla.

«Me la juego»

- ¿Y alguna sobrevalorada?

- 'El Ministerio del Tiempo'. Ya, sé que me la he jugado ahí, pero creo que es una serie digna que no merece ese 'hype' loco.

- ¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

- Un generador eléctrico, una tele con DVD y todo 'Perdidos'. Así aprovecharía para verla. Lo intenté varias veces y no pude.

- ¿Qué muerte seriéfila le dejó más descolocado?

- La de Chanquete, obviamente. No me di cuenta de que me caía bien hasta que se murió.

- ¿Qué pasa en las series y luego en la realidad nunca es igual?

- Que la gente con trabajos reguleros tiene pisazos que lo flipas y no entiendo nunca cómo los pagan.

- ¿Qué serie le regalaría al Rey?

- 'The Crown', para que aprendiera cómo se hace buena propaganda de la institución monárquica.

- ¿Cuál es la serie que mejor retrata la sociedad en la actualidad?

- 'Crematorio'.

- ¿Por qué?

- Pregunta en el PP…

- ¿Qué final le decepcionó más?

- Soy muy permisivo con los finales. Todos me parecen bien. Es más, que sepas que el de 'Los Soprano' me pareció perfecto. Con eso te lo digo todo.