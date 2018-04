Paula Vázquez: «Utilizo el AVE y el avión para darme atracones de series» Paula Vázquez está ahora al frente de 'Fama, a bailar'. / L. P. o quiere que se acabe nunca 'Juego de Tronos'. Recuerda 'V' por las chuches en forma de rataque sacaron en la época. Descarta un 'remake' de 'Canguros'. «Ese tren ya pasó», asegura MIKEL LABASTIDA Domingo, 29 abril 2018, 01:30

Ha vuelto a presentar, esta vez en Cero, uno de los programas que marcaron su carrera, 'Fama, a bailar', que trata de poner sobre el escenario a bailarines jóvenes y talentosos que buscan su oportunidad. Además guarda en la recámara la segunda temporada de 'El Puente', el 'reality' de supervivencia que fue revelación la temporada pasada y que muchos compararon, por la distribución de sus tramas y la presentación de sus personajes, con una serie. Por ello, y porque la propia Paula Vázquez hizo sus incursiones en ese campo ( 'Canguros', en Antena 3), hemos citado a la presentadora gallega en esta sala de interrogatorios para conocer sus gustos y sus fobias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicta. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable. Utilizo sobre todo los medios de transporte, como el AVE o el avión, para darme atracones de series de televisión. 'El joven Sheldon' ha sido la última y estoy deseando que Netflix saque una nueva temporada de 'Sherlock'. 'La Peste', de Movistar+, también me pareció absolutamente brillante.

- ¿Con qué serie se emocionaba de niña?

- Con 'La casa de la pradera' y 'Pipi Calzaslargas'.

- Vayamos a la adolescencia: ¿Dylan o Brandon?

- Brandon, no me gustan los malotes.

- ¿Y Chandler o Joey?

- Joey. Su personaje era absolutamente cómico y me parece que saber hacer reír es uno de los papeles más difíciles de interpretar.

- Detengámonos en algo más patrio: ¿veía 'Al salir de clase'?

- En esa época ya trabajaba mucho, no me daba tiempo a ponerme frente a la tele. No llegué a verla.

- ¿Qué temas o asuntos echa de menos en las series actuales?

- Creo que hay tanta variedad, sobre todo bajo demanda, que no me ha dado tiempo a echar nada de menos.

- Recomiende una serie que considere feminista.

- 'Big Little Lies', porque son mujeres que se rebelan contra el orden establecido. Tocan temas desde el maltrato hasta los derechos preestablecidos: deporte, prostitución... Y otra opción es 'El cuento de la criada'.

- Y con 'Mad Men', ¿aprendió algo de las mujeres?

- No la he visto.

- Anoto la falta. ¿Se atrevería a señalar un título que, según su criterio, sea el que mejor explique la sociedad actual?

- 'Smilf'.

- Ahora sé que anda enfrascada en la escuela de 'Fama, a bailar', pero, cuando tenga que volver a la grabaciones de 'El Puente', ¿qué series se llevará para los ratos libres?

- 'El pequeño Sheldon', 'Mr. Robot' y 'La Peste'.

- Póngase en la piel de 'The Good Wife', ¿cómo soportaría una situación así?

- Marchándome a vivir a Suiza.

- ¿Alguna serie le ha causado llanto últimamente?

- 'This is us', por la influencia familiar, por los giros narrativos, por el viaje que emprende William.

Un cameo con Berto

- Usted hizo sus pinitos en series. ¿Se atrevería ahora con un 'remake' de 'Canguros'?

- No, ese tren ya pasó.

- Puestos a imaginar, ¿en qué serie reciente le gustaría hacer un cameo?

- En 'Mira lo que has hecho', la de Berto Romero, porque está en Movistar+.

- Bueno, si es por promocionar producciones de su canal, le envío a los almacenes de 'Velvet'. ¿Qué producto buscaría allí?

- Un traje de novia de encaje antiguo.

- ¿Qué cabecera recuerda con mayor emoción?

- La del 'Un, dos, Tres'. No era una serie, pero es la cabecera que recuerdo con mayor emoción.

- Ya que está de moda regalar series a altas instancias, ¿cuál elegiría para obsequiar a la reina Letizia?

- No lo sé, no la conozco lo suficiente.

- Vuelva a los 80, a 'V'. ¿Estaba más a favor de la resistencia o de los visitantes-lagartos?

- Los visitantes, porque en aquella época sacaron unas chuches en forma de rata y mi hermano y yo también nos las comíamos.

- ¿Cómo le gustaría que terminase 'Juego de Tronos'?

- No quiero que se acabe esa serie nunca.