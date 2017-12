Patricia Conde: «Sin cámaras soy muy tímida» MOVISTAR + La presentadora se ha puesto al límite para descubrir ‘Los poderes extraordinarios del cuerpo humano’, el programa divulgativo de #0. «Lo hemos pasado mal» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Domingo, 17 diciembre 2017, 00:13

Intentar coronar el Mont Blanc, lanzarse al mar desde un acantilado, permanecer dentro de un vagón ardiendo a 500 grados… La actriz y presentadora Patricia Conde (Valladolid, 1979) y el divulgador científico Luis Quevedo han experimentado con los límites de su salud y los elementos para descubrir ‘Los poderes extraordinarios del cuerpo humano’, el nuevo programa divulgativo del canal #0 de Movistar+ que se estrena el próximo jueves (a partir de las 22.30 horas) y que está producido por Zebra. «Soy un poco ‘superwoman’, siempre me intento superar a mí misma».

- Lo pasó mal subiendo al Mont Blanc.

- Ha sido toda una experiencia, lo hemos pasado mal pero nunca hemos llegado a sentir que nuestra vida estaba en peligro. Estamos preparados y teníamos un equipo, helicópteros… En el caso de la subida al Mont Blanc, por muy cansada que estés o no hayas dormido, ves ese paisaje tan impresionante, te da un subidón y se te pasa todo.

- Estuvo a punto de desmayarse…

- Sentí sudor, frío, cómo el estómago me dio la vuelta… Cuando noté eso me tiré al suelo, porque sabía que me iba a desmayar, controlo esas sensaciones porque soy celiaca. El equipo de grabación subió a la montaña con bolsas y bolsas de comida sin gluten para mí.

- ¿Cómo lo lleva?

- Que me dijeran que soy celiaca fue lo mejor que me pudo ocurrir, cambié mis hábitos alimenticios. El problema es que cada vez que voy a un restaurante tengo miedo, puede haber contaminación cruzada o que el camarero te diga que eso no lleva gluten y resulta que la salsa de tomate con la que está hecha sí lo tiene. Soy un poco ‘superwoman’ y siempre me intento superar a mí misma, pero tengo esa kriptonita.

- ¿Conoce sus propios límites?

- Yo soy muy tímida, me corto mucho, sobre todo cuando mis amigas me llevan de cena con gente desconocida. «Vamos a quedar con unos tíos muy simpáticos y les hemos dicho que cuentas buenos chistes», no piensan en que me puedo poner nerviosa o no me apetece. Lo que pasa es que luego me ponen una cámara delante y empieza mi ‘show’. En este programa he llegado a hacer cosas de las que no me creía capaz, como lanzarme al mar desde un acantilado, por ejemplo.

- ¿En este programa ha pensado que ‘esto no está pagado’?

-Yo pensaba en mi hijo, en si me pasaba algo. Nos metieron dentro de un vagón y le prendieron fuego. Aunque teníamos un traje ignífugo notaba mucho el calor, estábamos a 500 grados y lo notaba muchísimo en la cara. Ahora admiro muchísimo más a los bomberos.

- Esto les ayuda a relativizar otros problemas personales.

- Sí, ha sido todo muy positivo, experiencias chulísimas. Todo lo que requiere un gran esfuerzo es una gran alegría, te sirve para aprender. Además es lo que dices, cuando surge cualquier problema cotidiano rebajas su importancia. Te templa mucho. Ya el hecho de ser madre me ayudó. El problema más grave es cuando falta la salud, lo demás son pruebas que te pone la vida.

- ¿Volverá a intentar coronar el Mont Blanc?

- Sin lugar a dudas, aunque no haya segunda temporada me gustaría intentarlo por mi cuenta. Ya basta de tanto Ibiza, de mojito en la playa, que es siempre lo mismo.

«Llevo una rebelde dentro»

- Este programa es un cambio en su trayectoria.

- Hacer divulgación científica es genial, lo único que me faltaba por hacer. En esta carrera somos o nuestro último éxito o nuestro último fracaso. Siempre he tenido una lucha con la rebelde que llevo dentro, he rechazado proyectos porque pensaba que no podía defender, que no me veía haciéndolos. Por ejemplo, cuando me han ofrecido ser jurado de un ‘talent’ de niños, ¿qué les digo? Ese es mi problema, no puedo decir ni hacer cosas que me hacen daño.

- Por eso le gusta la ficción.

- Mucho, me encanta doblar cine de animación. Actuar, meterme en la piel de Brigitte Bardot como hice en ‘Velvet’ y fumar. ¿Yo fumo? No, pero Brigitte sí.

- ¿Va a volver ‘Sé lo que hicisteis’?

- Hay que olvidarse de ese nombre, es una marca que pertenece a otra persona. Yo enfocaría la pregunta como ¿van a volver Ángel Martín y Patricia Conde? Los dos juntos, nos den el proyecto que nos den, cualquier hilo conductor, podríamos hacer cualquier cosa, hasta un programa de fútbol sin que nos guste. Lo que funciona es lo que escribe Ángel y la química que tenemos ambos, lo bien que nos llevamos, ¡si hasta nacimos el mismo día! Tenemos varias opciones en la mesa y hemos grabado algún piloto…

- ¿Sabremos algo pronto?

- Sí, te aseguro que va a haber pronto una rueda de prensa sobre esto… Vamos a volver Ángel y yo, pronto, y habrá buenas sorpresas.