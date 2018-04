Pasajeros, al sofá Nacho Medina dirige un equipo formado por Lucas Goicoechea, Mónica Domínguez, Pedro Mardones, Inés Paz, Javier Silvestre y Amaya Rey. Cuatro lleva de paseo por el mundo a sus espectadores con el estreno de ‘Viajeros Cuatro’, que recupera la esencia de ‘Callejeros Viajeros’. «Ya no es tan frenético», señala su director MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 3 abril 2018, 23:49

Cuando un espectador se imagina el trabajo de un reportero de viajes suele pensar en hoteles caros, buenas playas, comida exquisita y experiencias inolvidables. Sin embargo, estos periodistas y cámaras rara vez disfrutan del destino que van a cubrir. Sus jornadas duran catorce horas con un itinerario que tiene que estar perfectamente planificado y contratiempos como robos, problemas con el visado o pérdida de equipajes. Pese a todo, el resultado sigue llevando a la audiencia de estos programas de paseo por el mundo desde el salón de sus casas. Esta noche (22.45 horas), Cuatro recupera el mítico ‘Callejeros Viajeros’ (que alcanzó su cima en 2009 con picos de 3.030.000 de espectadores) con el estreno de ‘Viajeros Cuatro’. Un formato dirigido por Nacho Medina que visitará lugares como Silicon Valley, en California; Medellín, en Colombia; o la capital de Líbano, Beirut.

Muchas de esas ciudades que han grabado no son nuevas en este tipo de programas; ya las hemos visto en ‘Españoles por el mundo’ (TVE) o en el mismo ‘Callejeros Viajeros’. Sin embargo, este programa llega con la intención de dar nuevas ideas al espectador que se anime a viajar. Desde el joven mochilero, al ejecutivo con poco tiempo y gran presupuesto.

«Tiene un tempo narrativo distinto, más pausado; en la anterior etapa era más frenético y no profundizaba tanto en la historia que contaba. Abarcamos también una cosa que consideramos esencial en la manera en la que viaja la gente hoy, recomendar alojamientos, porque el sitio donde se duerme es un 50% del viaje. Como en el programa de mañana (por hoy), donde enseñamos un alojamiento en Silicon Valley donde el servicio de habitaciones lo conforman robots», explica a este periódico Medina, experto reportero que ha pasado por formatos como ‘Mi cámara y yo’, ‘Frank de la Jungla’ o ‘Soy Noticia’.

- ¿Cómo eligen los destinos?

- Elegir un destino es lo más sesudo de todo el programa. Tiene que seducirte, por cualquier cosa. Porque tenga las mejores playas del mundo, porque sea un destino que no esté muy trabajado por otros formatos, que tenga riesgo, aventura, gastronomía..., y que entretenga al espectador, porque el espectador es muy exigente; si no le gusta una cosa, la cambia. Aquí hemos conseguido, por ejemplo, entrar en las oficinas de Google, algo que te aseguro que no es fácil.

El clima, el peor enemigo

- ¿Qué les da más quebraderos de cabeza?

- Te enfrentas a embajadas que te piden visados imposibles de conseguir, con demoras de tiempo larguísimas. Ahora hay un país que nos pide un itinerario demasiado exhaustivo que vamos a hacer dentro de 40 días. Te pueden intentar timar, robar… Pero el único enemigo al que no se puede batir es el clima. Si llueve o nieva te hace cambiar todos los planes.

Lo cierto es que este formato supuso en su día una amplia cantera de reporteros, como Alejandra Andrade, Jalis de la Serna o Luis Troya, por mencionar algunos. Nombres que, para su director, «marcaron una época con ‘Callejeros’. Los reporteros actuales se han criado viendo ese programa, aunque ya nadie se acuerde, porque así de cruel es la tele». Su relevo será el equipo que forman Lucas Goicoechea, Mónica Domínguez, Pedro Mardones, Inés Paz, Javier Silvestre y Amaya Rey. «Es una hornada muy buena, un piano bien afinado», señala Medina.