Llega la hora de la verdad en la cuarta edición de ‘La Voz Kids’. A partir de esta noche (22.00 horas), la guerra en el plató del ‘talent’ infantil que presenta Jesús Vázquez en Telecinco se recrudece con la llegada de la fase de las batallas, que enfrentará por tríos a los concursantes de los equipos formados por Melendi, Rosario Flores y Antonio Orozco, antes de pasar al decisivo ‘último asalto’. Para elegir a los finalistas, los ‘coaches’ del programa contarán con la ayuda de asesores, que este año son Vanesa Martín, Rosana y Pablo López, respectivamente. Los jóvenes aspirantes deberán interpretar la misma canción, y a la hora de seleccionar al mejor de cada grupo es cuando llegan las discusiones y los momentos más complicados.

«En esta edición hay un nivelazo increíble. Con esa edad, tan chiquititos, los ves cantando así y te quedas con la boca abierta, pero sobre todo me asombró el compañerismo entre ellos. Las reglas del concurso son así y muchos tienen que quedar atrás, pero se arropan y se echan de menos. Más que un concurso, parece un campamento de verano», explica a este periódico Vanesa Martín, que tendrá que ponerse de acuerdo con Melendi. Aunque eso, según ella, no es ningún problema: «No iba buscando un tipo de voz en concreto, sino que me emocionara, que nos transmitiera algo diferente a los que estábamos allí. Con Melendi he llegado a muchos acuerdos. Él es muy gracioso y nos llevamos muy bien. Cuando no coincidíamos en algo, él me decía: ‘lo que tú digas’ (risas)».

El mensaje que se empeñan en mandar los ‘coaches’ y los asesores a los niños de entre 8 y 12 años que participan en ‘La Voz Kids’ es que, en caso de ser eliminados, no es el final. Para Martín, este tipo de formatos son «una vía más para darse a conocer, como cualquier otra, pero una carrera se labra en la calle, en el día a día. ‘La Voz Kids’ no deja de ser un juego en el que muchos niños cantan por primera vez y luego te dicen que quieren ser bomberos o veterinarias».

- ¿Usted se hubiera presentado de pequeña?

- Creo que no, me habría muerto de vergüenza. Nunca me he presentado a un concurso. Mi formación ha sido en el mundo real, en las salas, pero si hubiera dado el paso seguramente lo habría hecho con una canción compuesta por mí.

También existe mucha química en el tándem que forman Rosario y Rosana. La cantante canaria, que debuta en el ‘talent’, incluso le ha puesto apodo al dúo: ‘las leonas’. «Cuando me propusieron entrar en el programa les respondí que iba a hundirlo, porque no iba a ser capaz de quedarme solo con un niño ni de coña. Me convenció formar pareja con Rosario, una gran amiga, y el hecho de que usaran palabras como ‘niños’ y ‘sueños’, que para mí son especiales», recuerda. Pero no lleva bien lo de «tener que decirle ‘no’» a un pequeño, aunque luego les consuele diciéndoles que «a mí tampoco me hubieran elegido».

Un lunes competido

Antonio Orozco y Pablo López también se tienen mucho cariño. Hasta se han regalado mutuamente unas pulseras en su paso por el concurso. «Son como nuestras alianzas de boda; lo queráis o no, Antonio es mío», bromea el músico y compositor malagueño. «Casados no, estamos cansados», le responde su compañero, dando muestra del buen rollo imperante.

Pase lo que pase, esta edición ya ha dejado momentos televisivos potentes, como la actuación de Laura Diepstraten, una almeriense invidente de 11 años que enamoró al jurado con la interpretación de ‘Qué bonito’, popularizada precisamente por Rosario Flores. También escenas algo vergonzantes, sobre todo en los niños que toman las malas costumbres de los adultos. Es el caso de Juanfri, de 13 años, que indignó a las redes sociales por su altanería. «Yo soy chulo porque lo valgo», lanzó el chaval, que lucía tupé, cadena de oro y un diamante colgado en cada oreja. Aunque su voz convenció a Orozco, que lo fichó para su equipo.

Pese a que lleva cuatro ediciones a sus espaldas, ‘La Voz Kids’ no parece perder el favor del público. El lunes pasado marcó su récord de audiencia en lo que lleva de temporada, con 3.261.000 espectadores y el 23,3% de la cuota de pantalla. Si bien es cierto que esta noche tendrá enfrente el estreno de la cuarta temporada de ‘Allí abajo’, una de las comedias con más seguimiento de la televisión actual. La serie que protagonizan Jon Plazaola y María León se despidió el año pasado con una media de 3.134.000 televidentes y el 19,9% de ‘share’. El duelo está servido, y siempre es mejor contar con buenos asesores.