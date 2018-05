Isa Pantoja y Alberto Isla, a punto de romper en directo Alberto Isla e Isa Pantoja. / TELECINCO El último expulsado de 'Supervivientes' llegó a plató y se enfrentó a unaspolémicas imágenes que ponían en duda la fidelidad de su pareja JOSEBA FIESTRAS Viernes, 18 mayo 2018, 07:18

Lo que la aventura no da de sí se gesta fuera de ella. Tras las broncas habituales, 'Supervivientes' guardó el as que tenía en la manga para el final de la noche, como James Bond se reserva los inventos de Q para acabar con el villano en el último segundo. Lo que aquí no se sabe es si la infidelidad es un invento o no. Y es que los 'cuernos' fueron protagonistas ayer de la última parte de la gala. Alberto Isla llegó de Honduras feliz y en pocos segundos le borraron la sonrisa de la cara. Sin repaso alguno a su paso por el concurso, la organización prefirió mostrarle unas imágenes de su chica, Isa Pantoja, bailando con un hombre en la Feria de Abril.

«No me hace gracia nada sobre las infidelidades porque yo siempre respeto a mi pareja», bramó enfadado el aventurero tras ver el vídeo. La muchacha trató de esquivar el envite, pero ahí estaba Jorge Javier Vázquez para seguir hurgando en la herida.

Resulta que había más tela que cortar. Una segunda tanda de imágenes, esta vez en la Feria de Jerez, desvelaron que Isa había pasado la noche con un cantante en la misma habitación. «Pero allí había cama y sofá», puntualizaba la chica, que seguía sin querer sumergirse de lleno en la morbosa tela de araña que se estaba tejiendo.

La hija de Isabel Pantoja quiso dejar claro que no había sido infiel a su pareja y que, al parecer, todo había sido una trampa que le habían tendido. «¡Pues torpe ha sido que ha caído!», exclamó indignado su novio, que no sabía dónde meterse. La joven insistía en que había acudido a plató para dar la cara y explicarlo todo. «Pues mejor que te hubieses quedado en el hotel porque esto es una vergüenza», tronó el concursante, que ya ni recordaba su paso por el reality. El presentador quiso tranquilizar las aguas y defender a su prometida, argumentando que ella también «está muy rallada» por algunas cosas que le están llegando. Y es que había más plancha. Un tercer video mostraba a una tronista (o algo así) de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', una tal Gaby, que acusaba a Alberto de enviarle mensajes subidos de tono mientras estaba con Isa. Y volvió a liarse. «Esos mensajes son mentira y esa señorita va a recibir una demanda», contraatacó el aludido, absolutamente desbordado.

La tempestad amainó un poco cuando Jorge Javier acercó a la pareja, que cerraron la discusión con un beso que más parecía de compromiso que otra cosa. Y se fueron de la mano, aunque todo apunta a que lo que vimos ayer solo es el preludio de una serie que va a tener varias temporadas. Y el concurso… pues ahí sigue. Con Romina Malaspina expulsada, y el maestro Joao llorando desconsolado por ello; con Sergio Carvajal de líder, cosa que le libró de una nominación segura; y Sofía Suescun, Francisco, Logan y Raquel Mosquera, candidatos a la expulsión de la semana que viene. Aunque, visto el recibimiento del último desterrado, casi mejor quedarse en la isla pasando penurias.