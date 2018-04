Isa Pantoja y Alberto Isla se casan en 'Supervivientes' Isa Pantoja y Alberto isla tras su boda por el rito garífuna, en Supervivientes 2018. / Telecinco. La pareja contrajo matrimonio mediante el rito garífuna, mientras María Lapiedra abandonaba voluntariamente el concurso JOSEBA FIESTRAS Lunes, 9 abril 2018, 08:20

Cada día hay una sorpresa. Y a veces hasta se acumulan, quedando relegadas casi al olvido noticias que, en otras circunstancias, serían de primera página. Ayer, por ejemplo, María Lapiedra, que se postulaba como uno de los grandes personajes de este 'Supervivientes', abandonaba el programa por la puerta de atrás. «Es que echo demasiado de menos a mis hijas», se justificaba la actriz. Pero claro, ¿qué es mejor una deserción o una boda? Una boda, claro, y más si tiene a Isabel Pantoja de convidada de honor, aunque sea una figura de cartón pluma. La hija de la folclórica, Isa, contrajo matrimonio mediante el rito garífuna con Alberto Isla. (¿Que qué es el rito garifuna? Pues si en Las Vegas te casa un cura vestido de Elvis, aquí lo hace el pastor Gilberto, con una camisa hawaiana talla Falete. Poco más que añadir).

Que esta edición se está convirtiendo en un culebrón de lujo es un hecho. La celebración de los esponsales 'pantojiles' nada tenía que envidiar a los de 'Los ricos también lloran' o 'Cristal'. Además, ellos no contaban con Francisco para cantar el 'Ave María' después del «Sí, quiero». Que el hombre lo hizo con la mejor intención del mundo, seguro, pero quedó ridículo de narices. Y la arena de Los Cayos fue testigo del enlace.

Pero una fiesta no está completa sin Kiko Rivera, y el chaval se sumó al convite telefónicamente. «Oye, que estoy aquí sentado delante del televisor. Estoy muy cansado porque he tenido un día intenso, pero no me podía perder la boda del año», comenzó diciendo el Dj de Cantora. Además de mostrar su entusiasmo y su amor por su hermana, también se quiso dirigir al novio: «Alberto se feliz. Tengo que decirte que lo estás haciendo maravillosamente bien y que aquí no solo tienes un cuñado, también un amigo. Y que cuando vengáis a España la fiesta la organizo yo, ¿eh?». Y como en este debate nadie da puntada sin hilo, una colaboradora apuntó desde el estudio: «Pues fíjate, ha pasado de llamarle 'pelopolla' a declararle su amistad de golpe». 'Así soy yo' dice su canción, ¿no?

La que no estaba para celebraciones era Sofía Suescun, cuyo novio Alejandro Albalá, hasta hace tres días marido de Isa Pantoja (ya te digo que esto es una telenovela alucinante), también se acercó a Honduras, pero con intenciones menos halagüeñas. El muchacho rompió su relación, a pesar de los ruegos, justificaciones y lloros de ella, que hizo lo imposible para seducirle. Pero la puerta no está cerrada del todo. Y queda reality para rato, así que no sería de extrañar un regreso del joven para retomar un noviazgo que está dando más juego que un Monopoly con Bárcenas.

Por lo demás, Raquel Mosquera sigue sumida en el abandono grupal, parece que allí no la quieren ni los cangrejos; Fernando le confiesa a Joao que se siente mal por estar nominado y acaba llorando en su hombro, algo que, a buen seguro, el vidente ya veía venir; Francisco se dedica a versionar eróticamente sus éxitos musicales, «Latino, tengo la polla como un pepino», cantaba mientras se bañaba en el mar (solo una insolación puede justificar la actuación); ¡Ah! y Adrián Rodríguez, el actor que abandonó voluntariamente el concurso la semana pasada, explicó en plató sus razones, pero estaba la peña a las dos de la madrugada como para atender memeces.