La palabra tabú de los Pantoja Isa Pantoja acudió a ‘Sábado Deluxe’ y contó la «triste vida» que lleva su madre y que cuando va a Cantora no se habla ni con su tío ni con su abuela JOSEBA FIESTRAS Domingo, 14 enero 2018, 09:44

Al final la presión pudo con Isa Pantoja, que se emocionó al hablar de la folclórica recalcando que «es mi madre y todo lo que tengo se lo debo a ella». La hija de Isabel Pantoja acudía a ‘Sábado Deluxe’ con más expectación de la que luego generó la entrevista que le hicieron Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores. La joven trató de nadar a dos aguas y casi se ahoga en el intento. La visita se justificaba porque la muchacha no ha pasado las fiestas navideñas con su familia materna porque la cantante le dijo que ella podía ir a Cantora en Nochevieja, pero al parecer vetó la entrada del padre de su hijo, Alberto Isla. A partir de este hecho, la invitada trató de justificar en todo momento la actuación de su progenitora, pero los periodistas le presionaron para que eligiera bando y no se quedara en tierra de nadie. Fue misión imposible.

Precavida en exceso y manteniendo el tipo como pudo, sí admitió que la vida que lleva su madre le parece «triste porque se encuentra muy sola». Chabelita salió a plató con la advertencia de que la tonadillera podría estar planteándose demandarla si lo que escuchaba no le gustaba. La periodista Joana Morillas lo había contado en otro programa y esa amenaza parecía flotar en el ambiente. Aún y todo, la joven admitió que no se habla con Agustín Pantoja. «Si tuviera que reconciliarme con mi tío lo haría por mi madre porque él no me aporta nada», reconoció sin querer entrar en detalles. Con su abuela tampoco parece haber buen ‘feeling’, pero adentrarse en ese territorio era lo que más temía la convidada al espacio de Telecinco.

Insinuaciones, silencios sospechosos y dudas razonables protagonizaron la charla, en la que parecía que los entrevistadores sabían más de su vida que ella misma. «No te mereces la madre que tienes, vete con tu segunda madre» es el mensaje que, según Antonio Rossi, le mandó la Pantoja a su hija en uno de sus enfados. La chica ni afirmó ni negó la acusación, sin cuestionar demasiado su veracidad. Lo que sí reveló es que hay una palabra tabú en su familia. ‘Cárcel’ es un término que está borrado del diccionario ‘pantojil’. Se ve que la prisión afectó en demasía a la intérprete de ‘Marinero de luces’ y a su entorno. También contó Isa que si bautiza a su hijo y Dulce (su niñera) es la madrina, «mi madre no vendrá al bautizo.