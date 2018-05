Los 10 países clasificados en la primera semifinal de Eurovision 2018 Países clasificados en la primera semifinal de Eurovision 2018. Miércoles, 9 mayo 2018, 10:02

Anoche se celebró la primera de las dos semifinales de Eurovison 2018 y ya tenemos la lista de los primeros 10 paises clasificados para la final de Eurovision 2018 del sábado.

Países clasificados en la primera semifinal:

Austria: Nobody But You de Cesár Sampson

Estonia: La Forza de Elina Nechayeva

Chipre: Fuego de Eleni Foureira

Lituania: When We're Old de Ieva Zasimauskaitė

Israel: TOY de Netta

Republica Checa: Lie To Me de Mikolas Josef

Bulgaria: Bones de EQUINOX

Albania: Mall de Eugent Bushpepa

Finlandia: Monsters de Saara Aalto

Irlanda: Together de Ryan O'Shaughnessy

Los otros 10 finalistas se conocerán mánana 10 de mayo, en la segunda de las semifinales.