Los 26 países clasificados para la final Eurovision 2018 Países clasificados en la primera semifinal de Eurovision 2018. Viernes, 11 mayo 2018, 16:06

Anoche se celebró la segunda de las dos semifinales de Eurovision 2018 y ya tenemos la lista definita de los 26 países clasificados para la final de Eurovision 2018 del sábado.

Los 10 países clasificados en la segunda semifinal:

Serbia: Nova Deca de Sanja Ilić & Balkanika

Moldova: My Lucky Day de DoReDoS

Hungary: Viszlát Nyár de AWS

Ukraine: Under The Ladder de MELOVIN

Sweden: Dance You Off by Benjamin Ingrosso

Australia: We Got Love de Jessica Mauboy

Norway: That's How You Write A Song de Alexander Rybak

Denmark: Higher Ground de Rasmussen

Slovenia: Hvala, ne! de Lea Sirk

The Netherlands: Outlaw In 'Em de Waylon

Los 10 países clasificados en la primera semifinal:

Austria: Nobody But You de Cesár Sampson

Estonia: La Forza de Elina Nechayeva

Chipre: Fuego de Eleni Foureira

Lituania: When We're Old de Ieva Zasimauskaitė

Israel: TOY de Netta

Republica Checa: Lie To Me de Mikolas Josef

Bulgaria: Bones de EQUINOX

Albania: Mall de Eugent Bushpepa

Finlandia: Monsters de Saara Aalto

Irlanda: Together de Ryan O'Shaughnessy

Los otros 6 finalistas Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, España y el país anfitrión Portugal, estaban directamente clasificados para la final de Eurovision 2018.