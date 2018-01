Pablo López utiliza fotos falsas para poder salir de fiesta sin que nadie se entere Pablo Motos y Pablo López en el plató de 'El Hormiguero'. / Antena 3 El cantante acudió a 'El Hormiguero' donde se emocionó al confesar que temía perder a su niño interior JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 3 enero 2018, 08:00

La primera noche del año en El Hormiguero contó con Pablo López como invitado especial. El cantante se emocionó al interpretar su último trabajo al piano en el programa y confesó que se planteó la pérdida de su espíritu infantil y le dio mucho miedo. Tanto que compuso su canción para evitar esa ausencia y decidió invitar a participar en el videoclip a amigos famosos (Javier Cámara, Malú, Pablo Motos…) que conservarán intacta esa condición. Motos sacó pronto al cantante de esa tesitura melancólica retándole a interpretar al piano diversos temas improvisados. Así, López demostró su talento clavando sintonías como la de 'Misión imposible', 'Los Simpson', 'Médico de familia' o la propia melodía de 'El Hormiguero'.

El presentador también preguntó al artista sobre su estrecha amistad con Pablo Alborán, y confesó que ambos son muy pelmas cuando se ponen ante el piano. «Pablo, que trabaja mucho más que yo porque soy un flojo, estuvo un mes haciendo promoción por un montón de países y cuando llegó se tiró varios días diciéndome que no saliera, que me reservara para nuestra cita». «Eso es porque te conoce bien», apuntó Motos entre risas. El caso es que los dos cantautores se encontraron y se fueron directamente al estudio. «Y no queremos que nos acompañe mucha gente, pero no por intimidad ni nada, es porque somos muy pesados con eso y nos alargamos hasta las tantas de la madrugada», contaba el compositor.

Eso sí, para evitar reprimendas por haber salido por la noche, el cantante desveló que tiene una táctica infalible: conserva fotos en las camas de distintas habitaciones de hotel en las que duerme y luego las sube a sus redes para que la gente no sepa cuando sale de juerga. Coartadas no le faltan.