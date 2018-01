Nerea, expulsada de 'Operación Triunfo' y Alfred, mareado Nerea fue la novena concursante expulsada. / Foto: RTVE Ana Guerra y Roi son los nominados y en la gala se anunció que el próximo 29 de enero se elegirá qué concursante irá a Eurovisión. JOSEBA FIESTRAS Martes, 9 enero 2018, 10:16

La gala de ayer de 'Operación Triunfo' despidió a la joven Nerea, convirtiéndose así en la novena concursante expulsada del talent show de TVE. «Estoy súper feliz por ti, de verdad», le susurraba la catalana a Agoney, su competidor en las nominaciones. Arropada por los aplausos del público y los abrazos de sus compañeros, antes de marchar Nerea escuchó el piropo de Mónica Naranjo que le dijo al oído: «No te olvides nunca de que eres preciosa, preciosa, preciosa». Desde su primer cásting, al que se presentó gracias a que su madre le guardó la cola porque ella estaba haciendo el examen de Selectividad, han sido varias las satisfacciones que se ha llevado en OT la barcelonesa residente en Gavá, aunque ella admitió que uno de los momentos más emotivos del concurso fue cuando cantó 'Quédate conmigo' frente a Pastora Soler.

Nervios, indisposiciones, lágrimas y risas jalonaron el espectáculo en el que no faltó hasta un divertido concurso de baile entre Roi y Roberto Leal. Los chicos y chicas de la academia visitaron el área infantil de un hospital de Tarrasa y Pablo López encandiló al respetable como artista invitado, pero las redes ardían preguntándose qué le pasaba a Alfred, que tuvo que abandonar el plató en dos ocasiones y no lucía su mejor cara. En un vídeo ya se advertía el agotamiento del cantante del Prat de Llobregat y hasta el jurado le preguntó a ver si estaba enfermo, a lo que el chico respondió que no. Luego, Leal quiso tranquilizar a todos explicando que el joven se había mareado y por eso se retiró del escenario. Quizá fue esa una de las razones por las que los profesores le eligieron a él para que cruzara la pasarela y se salvase de la nominación a la que le había condenado el tribunal. Aitana también se libró gracias a las votaciones de sus compañeros, quedando así a expensas del público Ana Guerra y Roi.

Entre actuación y actuación, el presentador aprovechó para anunciar que será durante la décima gala, que se celebrará el próximo 29 de enero, cuando se elegirá al concursante que representará a España en Eurovisión. Leal también desveló que los aspirantes tendrán solo una semana para prepararse las canciones y que éstas se conocerán el 23 de enero. Será el público quién elija a su favorito para participar en el certamen europeo de la canción y los temas escogidos tendrán serán todos en castellano.