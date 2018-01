Ana Morgade maravilló al personal en 'Tu cara me suena' Ana Morgade, durante su imitación de Lola Flores. / Antena 3 La cómica ganó la edición especial de Año Nuevo del programa de Antena 3 con una complicada imitación de Lola Flores JOSEBA FIESTRAS Martes, 2 enero 2018, 07:51

El humor fue el hilo conductor de la edición del Concierto de Año Nuevo de 'Tu cara me suena'. Desde el comienzo, la comedia estuvo presente no solo gracias a los invitados especiales, también en la camiseta de Carlos Latre, con la que honraba la memoria del gran Chiquito de la Calzada. Ana Morgade despuntó entre todos los participantes en el show gracias a una complicadísima imitación de Lola Flores que realizó a la perfección. 'Como me las maravillaría yo' fue el tema elegido para que la actriz saliera a escena a recitar trabalenguas imposibles, y lo hizo con mucho arte. «No he estudiado tanto ni en toda mi carrera», reconocía tras una actuación llena de energía y temperamento. La colaboradora de 'Zapeando' destinó los 3.000 euros del premio a la Fundación One Day Yes. También destacaron por arriba Silvia Abril, encarnando con acierto a Mina; Edu Soto, que se metió en la piel de Demis Roussos; y Olga Hueso, que encarnó a Rafaella Carrá.

A Santiago Segura le tocó en el pulsador Kenny Rogers y defendió la papeleta como pudo, mientras Llum Barrera, José Corbacho, David Fernández, Secun de la Rosa y Agustín Jiménez apelaban a la comedia más que a otra cosa a la hora de parodiar a Gloria Estefan, Mario Vaquerizo, José Feliciano, Iván y Luis Miguel, respectivamente. Y de eso se trataba, de entretener a los espectadores en un espacio familiar que cosecha éxitos sin descanso. Y en esto el mérito es de todos porque los concursantes dan la nota, pero el jurado se suma a la fiesta cada dos por tres imponiendo el ritmo necesario para que el espacio navegue con brío. Manel Fuentes es el perfecto maestro de ceremonias y qué decir de las escenografías, la iluminación, la realización, el cuerpo de baile, las increíbles labores de maquillaje… Labor de equipo.

Ayer tampoco faltaron las sorpresas. Chenoa y Latre abandonaron por un rato el tribunal para imitar con tino a Al Bano y Romina Power (la voz de él era un calco). Ángel Llácer cumplió su sueño de meterse en una bola navideña de esas que tienen nieve artificial dentro, lo que no se esperaba (o sí, nunca se sabe hasta dónde llega el guión) es que los humoristas iban a echarle con ella del escenario. No faltaron tartazos y uvas, y Lolita compartió espacio en el jurado con su hija Elena Furiase, que le cubrió en los primeros minutos del programa porque ella tenía función en el teatro. «¡Pero mi silla no te la quedas, eh!», exclamó la cantante dejando clara su intención de seguir formando parte de un espectáculo al que, visto lo visto, le queda vida para rato.