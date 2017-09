El ministro del Interior pide a Netflix que respete a las víctimas de ETA Cartel de promoción de 'Fe de etarras' que ha provocado la polémica. / EFE Zoido remite una carta a la productora de ‘Fe de etarras’ apelando a su sensibilidad y condena el cartel instalado en las calles de San Sebastián OSKAR BELATEGUI Domingo, 24 septiembre 2017, 14:00

La polémica campaña promocional de ‘Fe de etarras’ sigue dando que hablar a cinco días del estreno de la cinta en San Sebastián. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha remitido un escrito a Netflix España, productora del filme, en la que le pide que sea «respetuosa» con las víctimas del terrorismo. La carta del ministro también ha sido enviada a todas las asociaciones de víctimas. El gigantesco cartel colocado por la plataforma en un andamio de San Sebastián ha soliviantado al titular de Interior. En su opinión, la campaña «difundida incluso en calles en las que fueron asesinadas varias personas en atentados terroristas, ha herido la sensibilidad de las víctimas».

El «Yo soy español» tachado con espray rojo no le ha hecho ni pizca de gracia a Zoido, que recuerda que no todo vale a la hora de promocionar una comedia protagonizada por un comando de ETA. «No podemos olvidar que los medios tienen también una responsabilidad social y que no pueden limitarse a ser una herramienta de entretenimiento», remarca. El ministro hace un llamamiento a la productora: «Ése es el objetivo de este escrito, apelar a su sensibilidad para que intente comprender los motivos de la polémica generada por la campaña y empatizar con los sentimientos de las víctimas y de aquellas personas a las que la misma les ha herido».

Agresiva estrategia

Ningún periodista ha visto todavía ‘Fe de etarras’, a la espera de su exhibición en el Velódromo de Anoeta el próximo viernes ante casi 3.000 espectadores. El ministro matiza que su ruego a Netflix no tiene nada que ver con la película en sí, sino con su agresiva estrategia publicitaria. «El propósito de esta carta es compartir una serie de reflexiones acerca de la campaña publicitaria. Quiero dejar claro que en ningún momento hago referencia a la película en sí misma, puesto que acostumbro a pronunciarme con conocimiento de causa y no sería lógico hacerlo sin haberla visto antes, sino al contenido de su promoción», agrega Zoido.

Fotograma de 'Fe de etarras'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación sobre el cartel tras la denuncia presentada por la Unión de Guardias Civiles, una asociación del Cuerpo. El director de la cinta, Borja Cobeaga, explicaba a este diario que no ve ningún elemento que busque la humillación de las víctimas y que la denuncia estaba «mal documentada». El ministro de Interior no busca «reclamar medida alguna». «Soy absolutamente respetuoso con la libertad de expresión, siempre que ésta se ejerza sin contravenir los derechos de los demás ni la legalidad», agrega.

Ley sobre víctimas

Eso sí, Zoido recuerda que hay una legislación que protege a las víctimas: «Debemos tener claro que es responsabilidad de todos, desde nuestros distintos roles en la sociedad, ofrecer un tratamiento público de las víctimas del terrorismo que asegure su dignidad. De hecho, incluso la Ley 29/2001 de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas dedica un capítulo a los derechos de las mismas en cuanto al tratamiento de la información en los medios, que sea acorde con los valores y principios constitucionales, y de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspira la legislación protectora de las víctimas».

Zoido añade: «Siempre he sostenido que las víctimas del terrorismo son una referencia ética para nuestra sociedad y su memoria es sin duda la herramienta más poderosa que existe para deslegitimar el terrorismo y evitar los intentos de justificar la violencia todavía presente en algunos sectores. Es necesario contar con una visión crítica hacia el terrorismo y que se visibilice el daño que causa a la sociedad».