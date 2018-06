El México de Olvido La pareja protagoniza en esta edición seis capítulos y dos extras con escenas inéditas de sus andanzas. / PARAMOUNT Alaska y Mario Vaquerizo regresan a Paramount con la quinta temporada de su 'reality'. «Queríamos buscar nuestros orígenes, nuestra infancia», explican MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 9 junio 2018, 00:45

Del barrio madrileño de Vicálvaro a México D.F. La pareja favorita de la televisión, la cantante Olvido Gara (Alaska) y el mánager Mario Vaquerizo, regresa a los lugares en los que ambos se criaron con la quinta temporada del 'reality' 'Alaska y Mario'. Se estrena en abierto mañana (a partir de las 21.30 horas) en el renovado canal Paramount Networt, cadena que dedicaba su programación exclusivamente al cine y ahora apuesta por contenidos más generalistas con su nueva marca. Esta aventura también se emitirá en la fórmula de pago a través de MTV y contará con seis capítulos y dos extras con momentos inéditos.

«Se estrena el mismo día que cumplimos 19 años de nuestro primer beso, así que no sé si anunciar el programa o aquel emotivo contacto», bromeaba el pasado jueves Mario Vaquerizo, durante la presentación del programa a la prensa, siempre con una cerveza pegada en su mano. Mientras, Alaska ponía cordura una vez más, como suele pasar en el propio 'reality'. «El programa es nuestra vida diaria, nuestros amigos, lo de siempre. Pero hay que buscar un 'leitmotiv' para hilar esas historias. La primera temporada fue nuestra boda; la segunda, la luna de miel; y en esta quinta surgió la idea de buscar nuestros orígenes, nuestra infancia, los míos en México y los de Mario en Vicálvaro. Uno de los momentos más bonitos es cuando visitamos el colegio donde estudió él», explica la cantante.

Con las cámaras siempre pendientes de sus movimientos, siete días a la semana en jornadas de ocho horas que se suelen alargar por las fiestas y eventos a los que acuden, siempre pesa sobre ellos la duda de si lo que el espectador contempla realmente en el televisor es real o no. «Lo único que hacemos es preproducir, explicarle al equipo cuál es nuestra agenda. A veces no sale todo lo que queremos hacer, pero todo es de verdad. ¡Es que no sabemos ser de otra forma!», confiesa Vaquerizo, líder de las Nancys Rubias.

A medida que se acerca la fecha del viaje a México, su casa acumula colores, guirnaldas e imágenes de dioses mexicanos, haciendo que Alaska quiera compartirla con sus amigos. Por allí pasarán su vecina Rossy de Palma, Pedro Almodóvar, Loles León, Fabio McNamara, Los Javis... Un elenco en el que echarán de menos a los fallecidos Bimba Bosé y David Delfín. «Su ausencia se ha notado mucho en nuestras vidas», confesaba la pareja.

El ministro Màxim Huerta

El que no se pasará por allí, de momento, será su amigo Màxim Huerta, flamante ministro de Cultura y Deporte en el recién estrenado Gabinete del presidente Pedro Sánchez. «Nos encanta. Mucha gente ha criticado su aspecto más lúdico, el hecho de haber salido en televisión comentando asuntos del corazón, pero eso es injusto, a Màxim no se le puede juzgar antes de que haya hecho nada. Habrá que esperar primero a que ejerza», señala Alaska.

- ¿Y si Sánchez le hubiera ofrecido a usted el cargo de ministra?

- A mí ya me ofrecieron ser consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, pero lo rechacé. No me siento capacitada mental ni emocionalmente para hacerlo.