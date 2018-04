Felipe González, partidario de que los políticos catalanes «estén en la calle hasta que haya sentencia firme» Évole y Felipe González, durante la entrevista. / La Sexta El expresidente socialista charló con Jordi Évole en 'Salvados' sobre el conflicto catalán y aseguró no comprender que el Ministro de Educación «sea el novio de la muerte» JOSEBA FIESTRAS Lunes, 9 abril 2018, 09:08

Darle la vuelta era el reto. Jordi Évole se sentaba frente a Felipe González y comenzaba su entrevista recordando las proféticas palabras que el expresidente le dijo hace unos años sobre el conflicto catalán. No son poderes, «es sentido común», justificó el político, que sentenció que la respuesta del Estado de derecho «tiene que ser lo más garantista posible, y ese garantismo me lleva a decir que prefiero que esos líderes que han vulnerado la legalidad estén en la calle hasta que no sean condenados con una sentencia firme». Dicho esto, el socialista incidió en que «todos los responsables políticos catalanes tenían un nivel de asesoramiento jurídico que les permitía medir los riesgos que corrían cuando inclumplían las leyes».

Con respecto a Puigdemont, Felipe dejó claro que, para él, «no es un exiliado político, es más bien como el capitán del Costa Concordia, que cuando ve que el barco naufraga se va a la costa», definió. Y a continuación ponderó «la capacidad de difusión proagandística que tienen los independentistas». El expresidente no ve claro el delito de rebelión, «pero sí hay delito de sedición, de malversación, y otros de los que no se ha hablado, como el de la difusión de datos de miles de catalanes sin su permiso. Y habrá condenas, y estaremos ante políticos condenados por sus actividades delictivas, no por su pensamiento. Porque hay gente que cree que les condenan por independentistas y no es así», expresó.

La conversación en 'Salvados' ha servido también para que González valore la actuación de Mariano Rajoy sobre lo acontecido en Cataluña. «No ha hecho la política que se tendría que haber hecho para no llegar a estos términos. El artículo 155 tendría que haberse utilizado antes», argumentó ante el periodista, que le mostró imágenes de las cargas policiales del pasado 1 de octubre para ver qué opinaba. «Cuando me dijeron que había mil heridos me imaginé que al día siguiente iba a ver a Puigdemont recorriendo los hospitales visitándolos. Y no lo vi», ilustró el invitado denunciando que las cifras habían sido manipuladas.

Otra secuencia que hizo reflexionar al entrevistado fue la que mostraba a varios ministros populares el pasado Jueves Santo en la procesión del Cristo de la Buena Muerte cantando el himno de la Legión. «No lo comprendo, me cuesta trabajo pensar que el ministro de Educación es el novio de la muerte», ironizó el expresidente. Évole quiso cerrar el programa leyéndole a su invitado un mensaje directo que le enviaba Oriol Junqueras desde la cárcel. «No nos conocemos personalmente y, a pesar de nuestras diferencias políticas, me gustaría salir de aquí y debatir contigo y con tantos otros, porque estoy convencido de que solo con el diálogo podemos avanzar como sociedad, como tú bien hiciste. Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirme a ti y poder así darte las gracias por tu valentía al decir que deberíamos estar fuera dado que aún ni siquiera hemos sido juzgados», decía la misiva. El que fuera durante 14 años presidente del Gobierno se mostró de acuerdo y aceptó el envite, recordándole, eso sí, que un principio básico de la democracia «es el respeto a las reglas del juego».