'Pique' y tensión entre Jon y Jorge en 'Masterchef' Los concursantes de Masterchef. / TVE1 El concursante vasco recriminó al joven aspirante a chef que no utilizara una ventaja que tenía en la prueba grupal, y al final fue Marina la que resultó expulsada JOSEBA FIESTRAS Martes, 29 mayo 2018, 08:35

Entre pucheros y con presión, las broncas son habituales, y más si tienes un poder para retrasar al equipo contrario que se te olvida utilizar. Esto es lo que le sucedió a Jorge en la última gala de 'Masterchef'. El concursante era el jefe del equipo rojo en la prueba grupal, liderando a Fabio, Víctor, Marina y Jon. Ya en el momento en que se enteró de quienes iban a ser sus compañeros puso mala cara, cosa que le reprocharon estos con toda lógica. Una vez superado el desencuentro, el juego consistía en preparar dos platos para dar de comer a cincuenta ilustres salmantinos, ciudad hasta donde se había trasladado el programa. Antes de comenzar, los jueces advirtieron al capitán de que tenía una ventaja sobre el conjunto enemigo, podía decidir en qué momento los 'congelaba' durante diez minutos, impidiendo que pudieran cocinar en ese tiempo. Pero en el fragor de la batalla, al muchacho se le olvidó aplicar la medida, pese a que Marina y Jon se lo recordaron varias veces, y tuvo que administrarla al final, cuando ya casi no perjudicó con ello a sus adversarios.

El vasco afeó la conducta de Jorge, al que acusó de «haberles regalado la prueba» a sus oponentes. «Es que con la tensión y todo lo que tenía que hacer se me pasó», se disculpó el lider 'colorado'. Pero el de Bilbao siguió insistiendo en que no había estado a la altura y ambos se enzarzaron en una discusión que acabó con la llegada de Pepe Rodríguez a las cocinas. «Habéis empezado muy ordenados, pero se os ha ido de las manos y, para colmo, no habéis calculado bien las cantidades. Si no se pone Pepe a trabajar con vosotros ni salen las patatas ni los invitados comen», regañó Samantha Vallejo Nájera al quinteto, a los que enviaron a la prueba eliminatoria.

Ya en plató, Oxana se sumó a los duelistas escogida por Marta, que era la líder del conjunto azul y tenía que escoger a uno de los suyos para enfrentarlo al juego final. La lucha por la permanencia dependía de aplicar correctamente tres técnicas culinarias: la fritura, la cocción y la plancha. Primero se enfrentaron Oxana, Jon y Marina, siendo esta última la perdedora. El vasco celebró haberse librado de la penitencia y sus compañeros le amonestaron por ello. «Hay que ser un poco educado», señaló Toni. «Me he librado y si a los demás les molesta me importa un carajo», se defendió el hostelero de 52 años. Luego les tocó a Jorge, Fabio y Víctor, y el primero fue el condenado por los jueces. El último desafío consistió en elaborar un guiso de verduras, Marina, con cazón, y Jorge, con entraña. Y aunque ambos olvidaron que las verduras debían ser las protagonistas del plato, al final fue la receta de Marina la que menos gustó al tribunal, que decidió expulsarla por ello.