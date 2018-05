Que una serie haya estado guardada en un cajón no la hace mala necesariamente. Ni buena. Aunque acabe teniendo éxito. Ocurrió con 'Isabel'. Desde que se enseñó a la prensa en un plató-castillo del quinto pino hasta que se estrenó pasó tiempo. Y luego les fue muy bien. El lunes se estrenó 'La verdad' en Telecinco, producción que empezaba a criar polvo (nos habían contado que llegaría en febrero). Un 'thriller' a la manera de 'Sé quién eres' o 'Motivos personales' (sin la locura de esta, pero con Lydia Bosch disfrazada de Cristina Teva). Nada nuevo, salvo el protagonismo de Elena Rivera, la Karina de 'Cuéntame', como Paula, una chica que desapareció hace ocho años y que regresa a su casa. Pero no sabemos si es Paula (o lo sabe el espectador pero no los otros personajes, a los que no se les ocurre husmear por el ADN de la muchacha). Y mira, llegó y ganó a 'Allí abajo'. 17,2% de cuota de pantalla y 2.856.000 espectadores, frente a 14,3% y 2.680.000 de la competencia.

Suelo dar mucho la vara con la iluminación de Migue Amoedo para 'Vis a Vis'. Pues aquí ningún parecido. 'La verdad' es de esas series en las que parece que Goethe ande enredando con sus últimas palabras. «Más luz», dicen que dijo ¿Pero fue 'Mehr Licht'o Mehr Micht? ¿Más luz o más no? ¿Y si pidió más luz fue porque antes había querido que abrieran la ventana? No sé, pero 'La verdad' está iluminada como si fuera un quirófano. Hay que verla con las gafas de Göring en los juicios de Núremberg. ¿Entretiene? Claro que sí, sobre todo por el pie que da para elucubrar y elaborar teorías, pero ni punto de comparación con 'Vis a Vis', que emiten a la misma hora en Fox. Ni comparación con la iluminación o con cualquier otra cosa, vaya. Pero a Telecinco eso le da igual, no compite con los cuatro gatos de Fox, sino con la nutrida camada de Antena 3.

Elena Rivera, la actriz que empezó a los 13 años en 'Cuéntame' y que en el comienzo de la última temporada se marcó un impresionante Lorelai Gilmore cantando 'Como yo te amo' en un karaoke, es lo mejor de 'La verdad'. Por su parte, 'La verdad' no es gran cosa.