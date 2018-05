Ana Marzoa Una vez acabada 'Fariña', la mejor ficción española está en Fox. Es 'Vis a Vis', claro Ana Marzoa interpreta a Pruden en 'Vis a Vis'. ROSA BELMONTE Miércoles, 16 mayo 2018, 00:29

Una vez acabada 'Fariña', la mejor ficción española está en Fox. Es 'Vis a Vis', claro. Y para que no se apague del todo el sabor de las drogas, tenemos a Ana Marzoa, que ya ha enseñado la patita. Era un desperdicio tener a Ana Marzoa en la serie de Globomedia para decir una o dos frases con su peculiar voz. Sobre todo para los que nos hemos criado viéndola en series donde siempre se llamaba Rosa. Era Rosa en 'Cañas y barro', como mujer de Manuel Galiana y nuera de Alfredo Mayo, y era Rosa en 'Segunda enseñanza', esa profesora de la que en un capítulo se enamoraba Aitana Sánchez Gijón.

Hace poco la vimos en 'Pulsaciones'. Y cuando apareció en la tercera temporada de 'Vis a Vis' nos llevamos una alegría, pero no ha sido hasta el capítulo cuarto cuando Pruden se ha destapado como narcotraficante gallega haciendo de Pepito Grillo en asuntos carcelarios de drogas o de asesinatos. La sensatez y la sabiduría. Yoda con acento gallego. Lo malo es que su mayor protagonismo (aquí viene un destripe, un spoiler, como quieran llamarlo) haya coincidido con la desaparición de uno de los personajes más odiados y, por tanto, queridos. Una mujer horrible. De esas que cuando eran malas eran mejores, pero muchísimo mejores que Mae West. ¿Cómo que ya no está Anabel? ¿Cómo que ya no está Inma Cuevas? Esta es mucho más joven que Ana Marzoa pero ya era maravillosa en 'Mujeres', la serie de Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Teniendo en cuenta cómo han sido los finales de capítulo las dos últimas semanas en 'Vis a Vis' (ni 'Falcon Crest' tenía estos 'cliffhanger' al acabar las temporadas), cualquier cosa que no sea que Alba Flores se transforme en gallina o en Lola Flores va a saber a poco. Pero nada sabe a poco en esta serie.

La otra ficción buena de nuestra tele es 'Supervivientes'. Difícil superar la escena de María Jesús Ruiz y la jaula con su novio dentro. No sé si era un homenaje a 'La cabina' o a 'King Kong'. Una vez acabada 'Fariña', lo que esperamos es una serie de narcos gaditanos, que eso todavía no está explotado. Aunque en lugar de Ana Marzoa tenga que salir Paz Padilla.