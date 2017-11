la manzana de umbral

Esta semana en ‘Supershore’ hubo pelea de gatas. Las hay de gatos, pero esa expresión no se usa, y a nadie le interesa cuando son hombres quienes se zurran. La mexicana Danik y la italiana Elettra llegaron a las manos en una de esas furgonetas con las que van y vienen de las discotecas como el que va y viene del trabajo. Luego llegaron a los pies. La escena en el vestíbulo del hotel parecía de ‘Tigre y dragón’. «Teee-la», diría el lepero Ferre. Además de pegarse, los del ‘reality’ que emite MTV se dicen de todo. Aunque las maravillosas palabrotas mexicanas se pueden escuchar pero no leer. Los subtítulos los representan como en los bocadillos de Mortadelo y Filemón, con signos, truenos…

Pueden pegarse, insultarse o cualquier cosa edificante que hagan (ninguna). Pero no fumar. En un ‘reality’, si alguien sujeta un cigarrillo lo que sujeta es un mini hongo nuclear. Pasa desde 2011 con la ley antitabaco, que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados y también en programas de televisión. Hoy, ver en ‘A fondo’ a Pla y a Delibes liando cigarrillos es una extravagancia. No tanto liarlos como fumarlos. Pero más extravagante (y mamarracho) fue Umbral bebiendo leche y comiendo una manzana.

El otro día, en la Asamblea francesa estaban votando el aumento progresivo del precio del tabaco y una diputada socialista dijo que habría que ir más allá y hacer frente a la incitación cultural a fumar. La ministra de Sanidad se unió a la propuesta. No comprendía «la importancia del cigarrillo en el cine francés». Menuda boba. Luego la cosa quedó en nada, pero se armó. Hace poco he visto en Filmin ‘La loi’ (2014), película francesa que narra los tres días de discusión parlamentaria para sacar adelante la ley del aborto en 1974 (Giscard se la encargó a Simone Veil, que tuvo que aguantar hasta que la llamaran nazi). No he visto fumar tanto ni en ‘Mad Men’. Tampoco he visto a dos ministras (Veil y Françoise Giroud) mejor peinadas. Pero no he tenido ganas de coger un cigarrillo. Ahora, viendo a Umbral comiéndose la manzana quiero ponérsela en la boca y meterlo en el horno.