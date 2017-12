La madre de Larry Bird

Aunque la mayoría de los premios merecen el desprecio más absoluto y sólo sirven para escribir de ellos y hacer como que nos indignamos, me alegro de que los Globos de Oro se hayan fijado en Frankie Shaw y su ‘SMILF’. Lo que siempre había sido el previo borracho de los Oscar es ahora el previo borracho de una inacabable oleada de premios. ‘SMILF’ ha sido nominada al sarao del Beverly Hilton como mejor serie musical o comedia (es comedia) y Frankie Shaw, como mejor actriz de musical o comedia. Frankie Shaw, que yo sepa, no canta (dudo hasta de que juegue al baloncesto). Pero hace todo lo demás. Pensar, escribir, dirigir, interpretar y estar más buena que el pan. En todo es muy superior a Lena Dunham.

Antes de esas nominaciones, Showtime (aquí la emite Movistar) había renovado la serie para una segunda temporada. A Frankie Shaw la habíamos visto en ‘Mr. Robot’ como la vecina camella del protagonista. SMILF, ya saben, es una variación del acrónimo MILF añadiéndole un soltera a lo de madre. Sería ‘Single Mother I’d Like to Fuck’. Bridgette Bird es una veinteañera de Boston con un hijo precioso (en realidad son dos gemelas). El niño se llama Larry. Sí, Larry Bird. Bridgette no tiene un centavo y trabaja por horas dando clases particulares a los hijos de Connie Britton (también se cepilla a uno más mayorcito). Su madre es una estupenda Rosie O’Donnell, que ha vuelto a la televisión con un papel regular después de ‘Familia de acogida’.

Aquí no estamos con problemas idiotas de mujeres tipo sexo en la ciudad que sea. La comedia es refrescante dentro de su dureza. Mordaz, conmovedora y hasta revolucionaria. Te hace levantarte y gritar síi (como Cristiano) ante su venganza frente a un baboso manos largas. O reír con el negocio gastrogordosexual de su amiga. Viéndola (viéndolas) también te dan ganas de comer ganchitos, risketos o cualquier inmundicia de bolsa. Con la pobreza de ‘Shameless’, las reflexiones de ‘Better Things’ y la sombra de la gran ‘Roseanne’, creo que es la serie más femenina que he visto en mucho tiempo (y no por esa preocupación que tiene con su vagina).