Lolita defiende a su manera a Máxim Huerta en 'El Hormiguero'
Jueves, 14 junio 2018

Lolita visitó 'El Hormiguero' vestida de rojo para hablar de 'Fedra', la obra que representará entre el 1 y el 5 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Nada más pisar el plató, Pablo Motos quiso felicitar a la cantante por la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le concedieron hace unos meses. «Espero que con tanto cambio no se arrepientan», bromeó la artista en referencia al trueque de Gobierno. Como la actualidad manda, el presentador quiso saber su opinión acerca de la dimisión del ministro de Cultura. «A la gente hay que medirla por su talento, por su manera de ser y por la labor que quieran hacer, no por las deudas que podamos tener con Hacienda», comentó la actriz aludiendo de este modo a Máxim Huerta, aunque quiso dejar claro que su defensa era en favor «de todos los que nos dedicamos al arte».

Tina Sáinz, Juan Fernández, Críspulo Cabezas y Eneko Sagardoy acompañan a Lolita en 'Fedra', una obra de Paco Becerra, «que yo creía que era un drama y resulta que es una tragedia», contó su protagonista. El montaje narra el padecimiento de la reina de la Isla del Volcán, que sufre un amor prisionero e indecente. «El amor es lo más maravilloso que hay», sentenció la intérprete, «aunque puede volverte loca». Y ahí parafreaseó a 'Fedra': «Ninguna mujer ni ningún hombre tendría que sentirse avergonzado por caer en las redes del amor».

Casada dos veces y actualmente separada, la hija de Lola Flores desveló que ella es una mujer «de las antiguas». «Soy intensa en el amor, pero no quiero un aquí te pillo aquí te mato. Necesito el cortejo, la sorpresa, las miradas… Y que me impliquen en sus vidas como yo les implico en las mías», explicó. Y dejándose llevar por el show acabó bromeando con el presentador: «Al final voy a acabar tirándote los trastos y tú estás casado». Las risas arroparon la secuencia, que acabó con advertencia para Motos: «Oye, que tú te pones muy cariñoso con las actrices extranjeras que vienen a tu programa y a mi no me has dicho lo guapa que vengo», exclamo jocosa antes de plantarle un beso.

El programa acabó por todo lo alto cuando Motos anunció que todo el público que había acudido a ver en directo el espectáculo se llevaba un viaje al Caribe de siete días en un hotel de cinco estrellas con régimen de todo incluido.