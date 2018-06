Una vez acabada la tercera temporada de 'Vis a Vis' (Fox) queda claro que es la serie española más diferente. Y no sólo porque transcurra en una cárcel inverosímil, sino por las tramas, el tono, la valentía. Y atención al final, que deja en nada cualquier 'clifhanger' de 'Falcon Crest'. El lunes se anunció que Maggie Civantos (Maca) volvería para la cuarta. La mandaron al hospital dejándola fuera varios capítulos. Estaba en 'Las chicas del cable', producción que dice haber despertado su conciencia feminista (es lenta, como Ana Patricia). Tampoco es que se la haya echado de menos (ni siquiera Rizos, que se buscó una novia enseguida). El mujerío de 'Vis a Vis', de la más estrella a la última yonqui, se sobra para lucirse.

Dice Concha Velasco que su único error fue no aceptar el papel que hizo Concha Cuetos en 'Farmacia de guardia' (Mercero también se lo ofreció a Esperanza Roy y a Carmen Maura). No me extraña porque Concha no quiso «ser Chanquete» después de acabar la grandísima 'Teresa de Jesús' y aceptó inmediatamente 'El pájaro de fuego' en TVE, revista musical de medio pelo (a Antonio Ferrándiz le vino mal 'Verano azul' para trabajar después). Y Jorge Javier Vázquez suele recordar lo que la actriz le suele aconsejar: «Nunca rechaces un trabajo». Pero me alegro de que Concha Velasco no estuviera en semejante espanto. Y también me alegro de que Najwa Nimri llegara al papel de Zulema en 'Vis a Vis'. Porque mucha interpretación coral y muchos personajes cañeros, pero sin Zulema esto sería otra cosa. Maca puede no estar. Si falta Zulema, se cae el chiringuito. De Antonia (sobre Zulema) fue la frase del capítulo final: «Esa mujer debería venir con un libro de instrucciones, como los Gremlins: no mojar ni dar de comer después de las doce…».

'Vis a Vis' también es relevante por su paso a una cadena de pago y por el hecho de que la jugada haya sido redonda. Puede que la audiencia (115.000 espectadores) parezca poco al lado de más de dos millones, pero luego son 600.000 en diferido y Fox tiene una serie importante más allá de los pesadísimos muertos vivientes.