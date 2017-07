Mag Lari: «Haría desaparecer a Trump» Josep Maria Lari (Barcelona, 1973), más conocido como Mag Lari. El ilusionista dirige la academia de 'Pura Magia', el 'talent show' de TVE. «Lo que más valoramos es la versatilidad», dice MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 18 julio 2017, 02:00

Ser director de una escuela de magos no es tan amable como en las novelas de 'Harry Potter'. Si no, que se lo pregunten a Josep Maria Lari (Barcelona, 1973), más conocido como Mag Lari. Cada martes debe expulsar a uno de los concursantes de 'Pura Magia', el primer 'talent show' de ilusionismo de España, que cada martes emite TVE, a partir de las 22.40 horas.

- Sí señor, hay 'talents' de todo, pero la magia siempre era un complemento en ellos. Lo estamos viviendo muy intensamente, porque diseñar el programa fue muy agradable, pero dirigir las galas y las clases supone mucho trabajo de golpe. Aunque era lo que siempre había deseado hacer.

- La que más valoramos es la versatilidad, que los participantes puedan hacer todo tipo de magia: de cerca, de lejos, de salón, de aparato, mentalismo, escapismo... Por eso en las galas pedimos que no repitan estilos. Lo más difícil es tener que expulsar a los concursantes, pero forma parte del juego.

- Eso también es muy difícil. Siempre existe el truco o la trampa, y el espectador nunca lo sabe. El mago tiene que trabajar siempre el secreto y ensayar mucho para hacer el número bien. De Anthony Blake ya dicen que es el malo de jurado, pero no lo es; es el más exigente, el menos permisivo con la mala ejecución.

- En mi caso lo tengo fácil si algo sale mal, porque hago magia cómica. Alguna vez que ha fallado algo el público se pensaba que era parte del espectáculo, así que, gracias a Dios, no lo sufro mucho. Pero si no hace reír queda más en evidencia. Se trata de que la ejecución sea lo más perfecta posible, así que a nuestros concursantes no les permitimos parar el número.

- Correcto, y en este programa la verdad es que no me he llevado ninguna sorpresa con ningún concursante (risas). Llevo mucho tiempo en esto y no hay mago que me sorprenda. Lo que sí valoro es el trabajo bien hecho, pero el secreto o el efecto mágico que sorprende al profano a mí ya no me afecta.

- Pues no lo sé porque quien quiere ser mago lo es. Aquí no hay un organismo colegiado que exija una formación estricta...

- Para mí, y creo que para muchísimos magos de este país, ha sido muy importante, porque era el que veíamos en televisión cuando éramos pequeños.

- Sí, escribí 'La Magia de Michael Jackson' porque soy superfán de él; de hecho, el libro no va de magia, pero lo titulé así por mi profesión. Una vez llegué a volar a EE UU, me aposté en la entrada de su casa alquilada en Beverly Hills y llegó en un jeep. Al pasar a mi lado, bajó la ventanilla, sacó la mano y se la estreché, caliente y huesuda. Me dijo: «I love you...».

- Haber vivido lo que he vivido. Empecé en esto como una afición y todavía me puedo ganar la vida.

- ¡A mucha gente!, pero no lo diré porque voy a quedar mal con ellos... Sin embargo, hay alguien que genera bastante consenso en ese sentido: haría desaparecer a Donald Trump.