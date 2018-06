Lágrimas y emoción a flor de piel en 'Mastecherf' Sofía, nueva expulsada en una entrega muy emotiva. / RTVE Los aspirantes se reencontraron con sus seres queridos después de casi tres meses de ausencia, y la joven Sofía fue la expulsada de la noche JOSEBA FIESTRAS Martes, 26 junio 2018, 07:27

Necesitaban una inyección de cariño y sus seres queridos se la brindaron. Los concursantes de Masterchef llevan varias semanas sujetos a la presión y la disciplina que les impone el jurado ante los fogones, y una forma de relajarlos era llevando al plató a sus familiares. Ketty se reencontró con su madre, con la que no estaba desde hace un año; Oxana abrazó intensamente a su hija, a la que tampoco veía desde hace tiempo porque vive fuera de España; Marta volvió a ver a su novio, y el amor inundó el show; Toni se emocionó al ver a su mujer y a su hijo, un pequeñín que no sabía muy bien lo que estaba pasando; y Sofía y Dani se encontraron con sus respectivos padres, ambos vinculados a la gastronomía.

Las lágrimas recorrieron los rostros de todos, hasta Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera -que van de duros, pero son tiernos como un bollycao- tuvieron que sacar el pañuelo. Pero una vez pasada la emoción, llegaba el momento de la prueba y lo que no se esperaban es que sus parientes iban a acompañarles en el complicado reto. Y es que debían replicar un plato de Martín Berasategui esposados a ellos. Ketty fue la que más se acercó a la receta y fue felicitada por ello por el chef vasco, que quiso dedicar unas palabras a los aspirantes: «Hoy me habéis dado una lección de amor que no olvidaré nunca, lo que he visto esta noche lo voy a contar con orgullo siempre».

La prueba de exteriores condujo a los concursantes y al tribunal a un viaje en el tiempo muy curioso. La villa de Olite, en Navarra, fue el escenario elegido y allí retornaron a la Edad Media en un desafío capitaneado, por primera vez, por Pepe y Jordi. Uno de los palacios más lujosos de toda Europa acogió la vuelta de la reina Leonor a Navarra. El rey Carlos III pidió a los aspirantes que se encargaran del banquete, reinventando los platos favoritos de su esposa que degustaron treinta comensales muy especiales de la corte.

Trabajar con Jordi fue un auténtico suplicio para Sofía, a la que el cocinero tenía en su punto de mira. Los equívocos fueron contínuos y la joven se vio abocada al reto final en el que se jugaba su expulsión junto a Oxana, Toni y Ketty. «Habéis estado inseguros, sin iniciativa y despistados», calificaron los jueces al cuarteto, antes de desvelar a Marta y a Dani que ellos ya eran los primeros semifinalistas.

En el último juego, el jurado propuso a los delantales negros un póker culinario. Todos contaban con diez ingredientes y podían cambiar hasta cinco de ellos. Por cada descarte, recibían una minicaja que escondía otros productos secretos. El chef Mario Sandoval participó con ellos en el reto. Todos debían demostrar su destreza usando gelificantes y texturizantes, y probando técnicas de vanguardia, pero fue Sofía la que no atinó y acabó en la calle. «Se me ha ido la olla. No se si ha sido la visita de mi padre, que se fue Víctor la semana pasada… No sé lo que me ha pasado, pero me he bloqueado», acertó a decir la 'alcaldesa' entre lágrimas mientras se despedía de sus compañeros. «Te voy a decir algo porque hay cosas en las que me siento identificado contigo», le contó Jordi. «Durante una época solo me centraba en lo que querían los demás, en buscar su aceptación y su cariño, hasta que me di cuenta de que si yo mismo no confiaba en mi era muy dificil que lo hicieran los demás. Me encantaría que la Sofía que domine tu vida sea la cisne y no la patito feo», regaló el chef a la concursante antes de su despedida definitiva.