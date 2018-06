Cuando Jorge Javier Vázquez se bajó los pantalones El Maestro Joao le leyó el culo al presentador en el último debate de 'Supervivientes', en el que varios concursantes cuestionaron a la ganadora, Sofía Suescun JOSEBA FIESTRAS Lunes, 18 junio 2018, 07:19

La estampa era surrealista. Jorge Javier Vázquez daba la espalda a las cámaras con el culo al aire, mientras un vidente analizaba su pandero. Era la guinda del pastel. El último debate de 'Supervivientes' (llámalo último o dí penúltimo porque amenazan con seguir saldando 'cuentas pendientes') finalizó con una imagen cuando menos llamativa.

El Maestro Joao, que ha despuntado en esta edición por su gracia y salero, ya leyó las nalgas de varios aventureros en la isla prediciendo su futuro. Y claro, el presentador no iba a ser menos y decidió que él también quería saber su destino, aunque para ello tuviera que mostrar sus posaderas.

«Silencio, que tengo que concentrarme», rogaba el adivino arrodillándose ante el periodista, mientras éste se bajaba los pantalones. «¿Tú no te han puesto glúteos, no?», cuestionaba el profeta, palmeando al artista y cerciorándose de que «los tienes muy duros». Las risas del personal restaban profesionalidad al asunto, que traía cola. «Llega un momento de cambios inesperados, te va a arrollar el destino», avanzó el brujo muy seguro ante el asombro del conductor del programa. Ya le pronosticó que iba a vender su casa e insistió en ello, pero esta vez fue más lejos y pronosticó que a Jorge Javier le quedan dos Telediarios ante las cámaras.

«Muy pronto te vas a alejar de la televisión, en menos de dos años», vaticinó Joao, matizando que la distancia llegaba porque el presentador prefería dedicarse a la producción o al teatro. La cara de Jorge Javier (entre la sorpresa y el descojono) era un poema. Pero no acabaron aquí los presagios. «En el terreno sentimental aparece una persona que ya conoces y retomas la relación», anunció el maestro. «¿Mira a ver si es italiano?», interrogó el comunicador curioso. «No, es español», sentenció el otro. ¡Y todo estaba escrito en el culo! Hasta las nacionalidades de los amantes están escritas donde la espalda pierde su nombre.

Así acabó el espectáculo, con el showman en calzoncillos y el agorero arrodillado a sus pies. La otra protagonista del debate fue Sofía Suescun, la flamante vencedora, cuyo triunfo fue cuestionado por Logan, el que acarició la victoria. «No es una justa ganadora», criticó el Mister, con más mal perder que otra cosa. La muchacha, lejos de amilanarse, se defendió con el ímpetu que la caracteriza, y también habló largo y tendido de su relación con Alejandro Albalá. «No se si continuaremos como pareja o no porque me está llamando mucha gente de confianza diciéndome que no es tan bueno como lo pintan», dijo la navarra. Y aquello sonaba más a cebo de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que a otra cosa. Por lo demás, Francisco se emocionó al recordar su dura infancia, Raquel Mosquera dio lecciones de peluquería, Mayte Zaldívar se quejó de lo poco que le sacan en pantalla, Sergio Carvajal siguió cultivando su postureo de 'influencer' y Adrián Rodríguez se durmió en directo. Vamos, que parece que quedan 'Supervivientes' para rato.